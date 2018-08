Medical Finance Group złożył do KNF prospekt zw. z ofertą publiczną akcji





Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Prospekt emisyjny Medical Finance Group w związku z planami oferty publicznej i wejścia na GPW w Warszawie trafił Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z informacji na stronie urzędu.



W czerwcu prezes Krzysztof Sokalski Medical Finance Group (MFG), spółki specjalizującej się finansowaniu płatności ratalnych za usługi medyczne, wskazywał że MF planuje zwiększyć skalę działalności i na ten cel potrzebuje finansowania, którego potencjalnym źródłem może być m.in. publiczna emisja akcji.



Szef spółki wskazywał wówczas, że wartość portfela spółki to "duże" kilkadziesiąt mln zł a pozyskanie finansowania ma pomóc w ugruntowaniu pozycji lidera w kategorii medical consumer finance, intensyfikacji komunikacji z rynkiem i powiększenie portfolio placówek współpracujących z obecnych ponad 5 tys. do 9 tys.



Medical Finance Group to warszawska spółka oferująca pierwszy w Polsce system finansowania i płatności ratalnych za usługi medyczne świadczone przez ponad 5 tys. placówek współpracujących tj. gabinety, szpitale i kliniki.



Funkcjonuje na rynku od 2010 r. początkowo pod nazwą Ratalnie.com, a od 2012 roku jako Medical Finance Group (MFG). Jest właścicielem marek MediRaty, MediLine i MedKarta. Prowadzi działalność na rynku polskim, działając w dwóch obszarach rynku: klienta indywidualnego oraz lekarzy prowadzących praktykę. W pierwszym obszarze MFG oferuje osobom fizycznym pożyczki konsumenckie z przeznaczeniem na pokrycie szeroko rozumianych usług stomatologicznych, medycznych i estetycznych (health&beauty). W drugim obszarze oferuje lekarzom mającym praktykę lekarską, pożyczki gotówkowe na cele związane z prowadzoną działalnością.



(ISBnews)