Play, obok rozwoju własnej sieci, inwestuje w sprzęt domowy zwiększający zasięg



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Play, obok budowy własnej sieci, stawia również na rozwój internetu domowego w ramach Play Internet z urządzeniem Netbox jako dodatkowej ścieżki zwiększania swojego zasięgu, poinformował ISBnews.tv członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński.

„Play w tej chwili dynamicznie inwestuje w sieć, stawiamy dużo nowych nadajników i chcemy, aby było ich 7 tys. na koniec tego roku. Oprócz tej inwestycji, chcemy również inwestować w sprzęt w domach klientów. Często jest tak, że trudno przebić się z sygnałem ze względu na lokalne uwarunkowania (np. budynek jest zasłonięty, są grube mury, dużo stali). Wtedy urządzenie które oferujemy - Netbox jest doskonałym rozwiązaniem, gdyż jego wyprowadzona na zewnątrz antena ma dużo lepszą moc odbierania naszego sygnału, a internet jest szybszy i stabilniejszy" – powiedział ISBnews.tv Dobrzyński.

Netbox to sprzęt, który operatorowi dostarcza koncern Huawei, który również wspomaga Play w budowie własnej sieci operatora.

„To jest druga generacja tego sprzętu. Mamy tu do czynienia z kategorią 12 LTE, z możliwością agregacji większej ilości pasm, czyli przepływności powinny być większe. Antena jest dookólna i nie trzeba jej ustawiać w kierunku stacji nadawczej, ale można ją po prostu wystawić i ona sama zlokalizuje najbliższą stację bazowa i stamtąd będzie czerpała najlepszy sygnał" – dodał członek zarządu Play.

Play przedstawił nową ofertę dostępu do internetu. Do tej pory operator proponował taryfy z nielimitowanymi GB. Nowością jest zwiększona pula danych do wykorzystania z pełną prędkością, na którą pozwala infrastruktura własna w danej lokalizacji. Oferta Net Box to zestaw składający się z zewnętrznego modemu wspierającego agregację pasm LTE kategorii 12 i wewnętrznego routera Wi-Fi. Dzięki niemu możliwy jest dostęp do internetu w miejscach poza zasięgiem standardowych urządzeń. Z pełną prędkością do wykorzystania jest pakiet 300 GB w ramach zasięgu strefy domowej Play.

Operator przygotował ponadto opcję oferty ze wzmacniaczem sygnału Wi-Fi. Oferuje ona również internet bez limitu GB, przy czym to aż 1 TB danych z pełną prędkością transferu. Klienci decydujący się na ten wariant otrzymają urządzenie Net Box oraz zestaw wzmacniający sygnał Wi-Fi w domu.

Ponadto od od czwartku 23 sierpnia Play zaproponuje swoim klientom nową ofertę głosową Play Pokolenia, czyli opcję dla dużych rodzin i grup z mechanizmem zapraszania do nich swoich bliskich. Play jako jedyny na rynku wprowadza unikalne rozwiązanie tworzenia grup – każda osoba w grupie może podpisać własną umowę i regulować swoje rachunki indywidualnie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)