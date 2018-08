W środę na konferencji prasowej założenia programu przedstawili marszałek województwa Władysław Ortyl, liderzy list w wyborach do sejmiku oraz niektórzy kandydaci na prezydentów miast w regionie.

Ortyl podkreślił, że program PiS dla Podkarpacia składa się z pięciu najważniejszych punktów. „To przede wszystkim inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Perspektywa rozwojowa naszego województwa na kierunku wschód-zachód, czyli autostrada A4 jest już faktem. W tej chwili będziemy zabiegali o to, aby droga ekspresowa S19 - Via Carpatia, czyli kierunek północ-południe, stała się faktem” – dodał.

Wśród innych inwestycji drogowych proponowanych przez polityków PiS jest również budowa drogi szybkiego ruchu, która połączy Rzeszów z Radomiem, a docelowo z Warszawą. W programie ugrupowania jest także budowa mostu na Sanie w Jarosławiu.

Kolejnym punktem programu PiS dla Podkarpacia są inwestycje kolejowe. „Chcielibyśmy, aby wszystkie inwestycje związane z tą infrastrukturą były realizowane. Jedną z najważniejszych jest budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej” – mówił marszałek i wymienił również modernizację najważniejszych linii kolejowych w regionie oraz przebudowę dworców PKP.

Zdaniem Ortyla ważnym punktem programu jest także realizacja w regionie programu Mieszkanie plus. „To postulat społeczny, dzięki któremu rodziny na Podkarpaciu będą mogły poprawić jakość życia. Do realizacji tego programu potrzebny jest samorząd - samorząd, który musi zgłaszać się do tego programu, bo to on ostatecznie decyduje, czy te mieszkania powstaną. Chcemy, aby ten zapis programowy przekładał się na wszystkich naszych radnych, którzy zostaną wybrani w tej nowej kadencji” – mówił marszałek.

W programie PiS dla regionu znalazł się również punt dotyczący zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewniach rzek Podkarpacia. Ortyl przypomniał, że samorząd zrealizował już wiele inwestycji przeciwpowodziowych, które dofinansowane były m.in. z Banku Światowego. „Nie zapominamy również o zbiorniku Kąty-Myscowa, który nie tylko zabezpieczałby przed powodzią, ale też pomógłby rozwiązać problemy z pojawiającym się brakiem wody pitnej” – tłumaczył.

Ostatnim, piątym punktem propozycji PiS dla regionu jest Program dla Bieszczadów, Błękitny San oraz budowa Centralnego Ośrodka Sportów Zimowych w tym subregionie.

Ortyl przypomniał, że ośrodek sportów zimowych ma być finansowany z poziomu krajowego. „W tym ośrodku mają się przygotowywać sportowcy do mistrzostw Europy czy Igrzysk Olimpijskich” – dodał.

Marszałek podkreślił, że do realizacji wszystkich punktów programu PiS „potrzebny jest samorząd każdego miasta w regionie”. „Wszystkie najważniejsze ośrodki samorządowe będą musiały uczestniczyć aktywnie w budowaniu i realizacji naszego programu” – zaznaczył.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Rzeszowa poseł PiS Wojciech Buczak powiedział, że program dla Podkarpacia oparty jest przede wszystkim na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

„Chcemy, żeby Rzeszów jako stolica regionu był jeszcze bardziej miastem, które współpracuje również z sąsiednimi miastami. Ten program to jest tak naprawdę +piątka z plusem+ dla Podkarpacia, bo jeszcze tutaj nie wspomniano o bardzo ważnych inwestycjach kolejowych, a związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą” – powiedział.

W ocenie Buczaka, Rzeszów bardzo zyska na tej inwestycji, bo powstanie bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Wzrośnie też - zdaniem kandydata - rola lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. (PAP)

autor: Wojciech Huk