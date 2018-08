PiLab zmienił nazwę na DataWalk, liczy na przejście na GPW z NC w tym roku





Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - DataWalk (dawniej PiLab) liczy na sfinalizowanie procesu emisji akcji i przejście na rynek główny GPW z NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews członek zarządu Sergiusz Borysławski. Paweł Wieczyński, prezes DataWalk, zaznaczył że spółka jest gotowa na globalną komercjalizację swojego systemu analizy wielkich zbiorów danych.



"Chcemy w tym roku przejść na GPW, co oczywiście będzie uzależnione od bieżącej koniunktury giełdowej, a także samego procesu w KNF" - powiedział ISBnews Borysławski.



Wieczyński dodał, że przejście na GPW z NewConnect wieńczy drugi etap strategii rozwoju spółki, którego głównym celem była weryfikacja systemu analitycznego rozwijanego przez spółkę i jego pierwsze wdrożenia.



"Nasz system działa i efekty jego pracy są bardzo obiecujące. Zweryfikowaliśmy go dzięki wdrożeniu u wyjątkowych klientów - m.in. Warty i Ministerstwa Finansów w Polsce, a także spółki-siostry Warty na rynku zagranicznym. Okazuje się, że analityka sieci powiązanych jest dla PiLab ogromną szansą. Nasz system ma przetestowane zalety, mimo że nadal jest na wczesnym etapie rozwoju" - wskazał Wieczyński.



Globalny rynek analityki sieci powiązań wielkich zbiorów danych, warty miliardy USD, jest zdominowany przez systemy należące do dwóch graczy - IBM i Palantir.



"Na ich tle nasz system ma te zalety, że jest szybko wdrażalny, nie wymaga znaczących inwestycji klienta w infrastrukturę informatyczną i doskonale radzi sobie z wielkimi wolumenami danych. Po kilku miesiącach u naszych klientów mamy spektakularne efekty, np. wykrywając o wiele więcej przestępców. Po drugim z pięciu etapów rozwoju wiemy zatem, że jesteśmy gotowi wejść na rynek, na nasz system jest zapotrzebowanie i pozycjonując się jako vendor jednego wystandaryzowanego produktu jesteśmy gotowi na jego globalną komercjalizację i skuteczną konkurencję wobec dużych, ciężkich systemów obecnych dotychczas na rynku" - podkreślił Wieczyński.



PiLab zainwestował dotychczas 40 mln zł w rozwój systemu analizy wielkich zbiorów danych. Akcjonariusze PiLab zdecydowali w sierpniu o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru.



"Przejście na rynek główny GPW będzie oznaczać, że nie tylko poszerzymy katalog spółek IT na warszawskim parkiecie, ale również wzbogacimy, gdyż dotychczas inwestorzy nie mają możliwości ekspozycji na vendora systemu klasy enterprise na GPW w czystym profilu COTS (Commercial-Off-The-Shelf). Jest to jeden z najbardziej gorących segmentów inwestycji na świecie z którego pochodzi najwięcej 'unicornów'" - podsumował Borysławski.



DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)