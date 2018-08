Cyfrowy Polsat odnotował 235,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 291,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Tauron Polska Energia odnotował 69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 364 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Handlowy odnotował 182,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 157,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 21,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 27,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

DataWalk (dawniej PiLab) liczy na sfinalizowanie procesu emisji akcji i przejście na rynek główny GPW z NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews członek zarządu Sergiusz Borysławski. Paweł Wieczyński, prezes DataWalk, zaznaczył że spółka jest gotowa na globalną komercjalizację swojego systemu analizy wielkich zbiorów danych. >>>>

Łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności grupy kapitałowej GetBack w restrukturyzacji na 30 czerwca 2018 r. wynosi 1,32 mld zł wobec 1,27 mld zł prezentowanych w wersji wstępnej i wobec 1,66 mld zł ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r., podała spółka.>>>>

4fun Media podpisała umowę kupna 51% udziałów właściciela portalu NaEkranie.pl - spółki o tej samej nazwie, podała 4fun Media. Całość NaEkranie.pl została wyceniona przez niezależną firmę doradczą na ok. 5,4 mln zł. Wartość transakcji wyniesie 2,48 mln zł, co uwzględnia ok. 10-proc. dyskonto do tej wyceny. Ponadto rada nadzorcza 4fun Media powołała Mateusza Góreckiego, współtwórcę, udziałowca i prezesa naEkranie.pl, na członka zarządu 4fun Media. >>>>

Unimot odnotował 12,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowana strata netto grupy wyniosła 2,55 mln zł. >>>>

- MLP Group odnotowało 31,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 19,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Benefit System odnotował 24,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

X-Trade Brokers odnotował 100,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 29,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Radpol odnotował 0,96 mln zł zysku netto w I półr. 2018 r. wobec 2,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Larq zawarł umowę inwestycyjną dotycząca YouLead, podała spółka. YouLead rozwija i komercjalizuje autorskie oprogramowanie automatyzujące działania wspierające sprzedaż i marketing. Na moment podpisania umowy inwestycyjnej Larq posiada 51,4% udziałów w YouLead. >>>>

MZN Property (Morizon)

MZN Property rozpoczął wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia spółki, której przedmiotem działalności jest obsługa przedsiębiorstw i klientów indywidualnych działających na rynku nieruchomości, podała spółka. >>>>

Ultimate Games zawarło z osobą fizyczną - twórcą umowę wydawniczą, na mocy której Ultimate Games będzie odpowiedzialne za marketing i wydanie gry "Godly Corp" w wersji PC na platformie Steam oraz w wersji na konsole Nintendo Switch (tu przy pomocy spółki zależnej UF GAMES), podała spółka. >>>>

- Ultimate Games ustaliło datę premiery gry "Phantaruk" na konsoli Nintendo Switch na 30 sierpnia br., podała spółka. >>>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało umowę o dofinansowaniu projektu Cherrypick Games, polegającego na opracowaniu inteligentnej platformy do analizy środowiska gry i zachowań użytkowników gier typu freemium, podała spółka. >>>>

PBDI, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 209 w pomorskim za 31,61 mln zł netto, podał Erbud. >>>>