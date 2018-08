Orange ma 300 tys. klientów internetu FTTH, zwiększa prędkość do 1 Gb: s



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Orange Polska ma 300 tys. klientów internetu światłowodowego FTTH i 3 mln gospodarstw domowych w jego zasięgu, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Mamy 300 tys. klientów FTTH w sierpniu, czyli 10% naszej infrastruktury, gdyż w zasięgu mamy już 3 mln gospodarstw domowych. Światłowód to odpowiedź na rosnący popyt na zużycie danych. Jednocześnie zwiększyliśmy prędkość do 1 Gb - dziecięce marzenie się spełniło" - powiedział Fallacher podczas spotkania z dziennikarzami.

Orange Polska zaoferował klientom internet o prędkości nawet 1 Gb/s oraz Smart Wi-Fi, który określa jako pierwsze w Polsce inteligentne rozwiązanie zapewniające najlepszą jakość Wi-Fi w domu. Ponadto, szybki domowy internet można kupić bez "lojalki".

Z oferty internetu 1 Gb/s mogą korzystać nie tylko nowi klienci, ale też wszyscy obecni użytkownicy usługi w opcji do 600 Mb/s.

"Idziemy o krok dalej, pełniej wykorzystując możliwości technologiczne, jakie daje nam światłowód. Oferujemy naszym klientom - po raz pierwszy w Polsce na taką skalę - prędkość sięgającą 1 Gb/s. Światłowód nigdy jeszcze nie był tak szybki, ale i tak wygodny. Wprowadzamy również na rynek nową generację Wi-Fi - inteligentne Wi-Fi, które zapewnia nową jakość korzystania z domowej sieci. Wi-Fi podąża za nami po całym domu, automatycznie wybierając najlepszy sposób połączenia. Wszystko po to, by każdy z domowników mógł jak najpełniej korzystać z możliwości światłowodu - oglądać telewizję w najwyższej jakości, pracować, komunikować się ze znajomymi - płynnie i bez zakłóceń" - dodał prezes Orange Polska.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)