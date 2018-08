BoomBit zamierza oprócz Tanks A Lot! wydać kolejne 22 tytuły do końcu roku



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Gra mobilna Tanks A Lot! stworzona przez BoomBit trafiła dziś do sklepów Apple i Google, podała spółka. Poza Tanks A Lot! grupa zamierza wydać do końca roku 22 tytuły na urządzenia mobilne.

"Tanks A Lot! ma ogromny potencjał. Gra nie tylko zyskała uznanie podczas tegorocznego GDC w San Francisco, ale także zdobyła Amazon Choice Award oraz szereg nominacji do innych branżowych nagród. Dlatego spodziewamy się sporego sukcesu tego tytułu" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Tanks A Lot! to gra mobilna typu MOBA (multiplayer online battle arena). Gracze toczą walki czołgów w trybach 3 na 3 lub battle royale - każdy na każdego aż do ostatniego czołgu na polu walki. Każda z rozgrywek ograniczona jest limitem czasowym. Gracz ma możliwość rozwijania posiadanych czołgów o coraz to lepsze elementy, takie jak gąsienice, pancerz czy działka. Tanks A Lot! została wydana na platformy iOS i Android w formule free-to-play, podano także.

Poza Tanks A Lot! grupa zamierza wydać do końca roku 22 tytuły na urządzenia mobilne. Wśród nich jest Darts Club – wirtualna gra w rzutki w czasie rzeczywistym w trybie multiplayer.

"Wiążemy spore nadzieje z Darts Club i uważamy, że odniesie ona ogromny sukces w gatunku Mobile Sports. Obecnie gra jest w fazie tzw. soft launchu i widzimy, że utrzymuje bardzo wysoki wskaźnik retencji. Oznacza to, że wielu użytkowników regularnie powraca do rozgrywki w Darts Club" - wskazał wiceprezes Hannibal Soares.

Wśród tytułów, które ukażą się w tym roku jest także Tiny Tournament, gra będąca kontynuacją udanego Tiny Gladiators - z bardziej uniwersalną grafiką oraz rozbudowanym trybem kampanii oraz multiplayer. Tiny Gladiators, pierwsza gra mobilna BoomBita typu RPG, osiągnęła spory międzynarodowy sukces. Od kwietnia 2017 r. została pobrana ok. 4 mln razy, czytamy dalej.

Przedstawiciele spółki biorą udział w największych na świecie targach growych Gamescom w Kolonii. BoomBit poszukuje tam ciekawych projektów prezentowanych przez studia, z którymi mógłby nawiązać współpracę w zakresie wydania gier.

"Stawiamy coraz większy nacisk na rozwój naszej działalności w segmencie wydawniczym. Targi Gamescom są świetną okazją do nawiązania kontaktów z twórcami gier, które w przyszłości mogą okazać się hitami. Liczymy, że nasza obecność w Kolonii zaowocuje kilkoma nowymi projektami" - dodał Olejarz.

Na początku sierpnia BoomBit złożył prospekt emisyjny w KNF. Intencją spółki jest debiut na rynku głównym GPW w 2018 r.

BoomBit tworzy gry mobilne na platformy iOS oraz Android. Gry wydawane są na rynku międzynarodowym w formule free-to-play. Od 2010 roku grupa wydała ponad 800 gier, które zostały ściągnięte łącznie ponad 550 mln razy.

