WIG20 zwyżkował na zamknięciu w czwartek o 1,2 proc. do 2.322 pkt. i znalazł się 10,6 proc. powyżej dołka z końca czerwca. Indeks blue chipów osiągnął dzienne maksimum ok. godz. 15.00 wzrastając do 2.331 pkt.

WIG zwyżkował o 0,8 proc. do 60.044 pkt., mWIG40 zyskał 0,1 proc. i wyniósł 4.253 pkt., a sWIG80 spadł o 0,3 proc. do 12.696 pkt.

Na zachodnich parkietach ok. godz. 17.00 DAX i FTSE nie notowały istotnych zmian, a CAC rósł o 0,1 proc.

"W tym tygodniu krajowy rynek jest prawdziwą perełką, co na dzisiejszej sesji zostało przypieczętowane. Indeks WIG20 po raz kolejny należał do najsilniejszych w Europie, a przy okazji dopisała także aktywność inwestorów. Od początku tygodnia zwyżki sięgają już 5 proc., co w głównej mierze zawdzięczamy bardzo dobrej postawie banków" - napisał w posesyjnym komentarzu Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ.

"Dzisiaj indeks WIG20 testował maksima z końca lipca i początku tego miesiąca, a ruch wzrostowy był płynnie rozbudowywany w trakcie sesji. Takie systematyczne podejście w trakcie notowań ciągłych jest najzdrowszym i przypominało nieco sesję z wtorku, kiedy krajowe duże spółki sprawnie odbijały po bardzo słabym zakończeniu notowań w minionym tygodniu. Dzisiaj dodatkowo pojawił się komponent wyższych obrotów, a te były skoncentrowane na akcjach dwóch największych banków (PKO BP i Pekao - PAP). Wyraźnie wskazuje to na kapitał zagraniczny jako inicjatora obserwowanych zmian" - dodał.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.117 mln zł, z czego ok. 876 mln zł na akcjach spółek z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały notowania Lotosu (+4,1 proc.), którego kurs (70,40 zł na zamknięciu) przebił szczyt z października 2017 r. i znalazł się najwyżej w historii.

Indeks WIG-Banki zyskał w czwartek 1,8 proc., a największe zwyżki odnotowały: BZ WBK (+2,7 proc.), mBank (+2,7 proc.), Pekao (+2,4 proc.) oraz PKO BP (+2,0 proc.), który był liderem obrotów (288 mln zł).

Najmocniejsze spadki zanotowała natomiast Energa (-2,1 proc.). Kurs spółki zniżkował do 8,29 zł i znalazł się najniżej od grudnia 2016 r.

1,5-proc. wzrostem zakończył sesję Tauron.

Prezes Tauronu Marek Wadowski poinformował, że koszty CO2 w drugim półroczu 2018 w spółce mogą być dwukrotnie wyższe niż w I półroczu.

Spółka podała w raporcie w środę wieczorem, że zysk netto w I półroczu 2018 roku wyniósł 568,4 mln zł wobec 1.005,5 mln zł zysku przed rokiem. Zysk spółki jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

O 1,8 proc. zwyżkowała na zamknięciu wycena Cyfrowego Polsatu.

W czwartek rano Cyfrowy Polsat podał wyniki za drugi kwartał. Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu wyniósł w drugim kwartale 946,4 mln zł i był o 2,1 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy wyniosły 2,603 mld zł.

Zdaniem analityków, operacyjne wyniki Cyfrowego Polsatu za drugi kwartał były "solidne", natomiast przepływy operacyjne grupy "nie wyglądają imponująco". Część analityków odbiera wyniki pozytywnie, wskazując, że były one nieco wyższe od konsensusu. Kurs Cyfrowego Polsatu zwyżkuje o 0,8 proc.

Wśród spółek z mWIG40 najmocniej zwyżkował kurs GTC (+6,7 proc.).

Zdaniem analityków, opublikowane w czwartek rano wyniki spółki są neutralne i nie przyniosły większych zaskoczeń. Grupa GTC odnotowała w drugim kwartale 2018 roku 21,5 mln euro zysku netto przypadającego jednostce dominującej wobec 27,5 mln euro rok wcześniej i wobec 21,1 mln euro konsensusu.

Przedstawiciele GTC poinformowali w rozmowie z PAP Biznes, że spółka może zdecydować się na sprzedaż jednego z bardziej dojrzałych aktywów, co przyspieszyłoby procesy akwizycyjne. Spółka zaznacza jednak, że nie szuka aktywnie nabywców. Cel refinansowania zadłużenia na II półrocze to 22-30 mln euro.