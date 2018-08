"W ostatnich dniach złoty trochę się umocnił. Z okolic lekko powyżej 4,30/EUR spadł w pewnym momencie nawet do poziomu 4,27/EUR. Czynnikiem, który pomógł umocnić się złotemu była kombinacja dobrych danych lokalnych (o produkcji przemysłowej oraz o sprzedaży detalicznej w Polsce), a także osłabienie dolara na rynkach globalnych" - powiedział PAP Biznes Jarosław Kosaty, strateg rynku walutowego z PKO BP.

Zwrócił uwagę, że po publikacji w środę wieczorem sprawozdania z sierpniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, wartość dolara na rynkach globalnych zaczęła się stabilizować, a EUR/PLN odreagował i aktualnie znajduje się w okolicach 4,2850. W jego opinii, osłabienie złotego może być kontynuowane w kolejnych dniach, a EUR/PLN może przesuwać się w kierunku 4,30, jeżeli prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell podtrzyma w piątek jastrzębie stanowisko Fed.

"Jutro mamy sympozjum (bankierów centralnych z Fed - PAP) w Jackson Hole, na którym wystąpi prezes Fed. Wszyscy na rynku czekają na to, co powie i czy uwagi Donalda Trumpa odnośnie polityki amerykańskiego banku centralnego znajdą odzwierciedlenie w jego przemówieniu, czy też podtrzyma dotychczasowe stanowisko Rezerwy Federalnej. Gdyby tak się stało, wówczas złoty może dalej tracić na wartości i z aktualnych poziomów 4,2850 przesuwać się w kierunku okolic bliżej 4,30. Są duże szanse na to, ze tak właśnie będzie" - powiedział Kosaty.

Donalda Trumpa w wywiadzie dla agencji Reuters stwierdził, że nie zgadza się z decyzjami Rezerwy Federalnej o podwyżkach stóp procentowych. Jego zdaniem, Fed powinien "robić to, co jest dobre dla kraju". Trump dodał, że będzie krytykował Fed, jeśli będzie on kontynuował cykl podwyżek stóp procentowych.

RYNEK DŁUGU

Na przetargu zamiany w czwartek MF odkupiło obligacje OK1018, WZ0119 i OK0419 łącznie za 4.753,478 mln zł, a sprzedało papiery OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428 i WZ0528 łącznie za 4.759,475 mln zł.

"Aukcja była neutralna z punktu widzenia wycen" - powiedział Mirosław Budzicki, strateg rynku długu z PKO BP.

"Cały czas czekamy na impulsy do wyraźniejszych zmian notowań. Tych impulsów nie mamy z rynku krajowego (...). W scenariuszu bazowym zakładam, że do końca miesiąca będziemy poruszać się w trendzie bocznym, zarówno w przypadku krótszych, jak i dłuższych obligacji" - powiedział.

czwartek czwartek środa 16.50 9.45 16.25 EUR/PLN 4,2876 4,2872 4,2842 USD/PLN 3,708 3,7064 3,6967 CHF/PLN 3,7618 3,7676 3,7615 EUR/USD 1,1563 1,1567 1,1589 OK0720 1,58 1,6 1,59 DS1023 2,50 2,48 2,48 WS0428 3,17 3,14 3,13

(PAP Biznes)