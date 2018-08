W czwartek Paweł Kukiz przedstawił posła Marka Jakubiaka jako kandydata ruchu Kukiz'15 na urząd prezydenta Warszawy. "Startuję dzięki zaufaniu moich przyjaciół po to, żeby wygrać i żeby Warszawie przywrócić jej miejsce tak w Europie, jak i w naszych sercach" - zapowiedział kandydat.

W rozmowie z PAP Jakubiak zapewnił, że ma już zarys swojego sztabu wyborczego. Będzie w nim kilkadziesiąt osób i niebawem ich lista zostanie opublikowana w internecie.

Jak powiedział, jego ugrupowanie chce się przeciwstawić kampanii, "która jest oparta o obietnice". Dodał, że "najpierw trzeba policzyć pieniądze, a potem trzeba wiedzieć w jaki sposób je wydać".

Kandydat Kukiz'15 powiedział, że jednym z tematów jego kampanii będzie transport. "Ja to widzę dużo poważniej niż kandydaci inni (...). Porozmawiamy jakie są możliwości i dlaczego nie ma mostu na wysokości ulicy Bartyckiej i dlaczego powstał gdzie indziej. Będziemy rozmawiali, co w Warszawie zbudować, ale realnie, a nie, że 50 mostów pobudujemy" - mówił. Dodał, że "nie będzie się licytował na inwestycje w Warszawie".

Pytany o to, jak zapatruje się na pomysł zakazu wjazdu samochodem do centrum, Jakubiak odpowiedział, że "Warszawa jest również dla kierowców i dla samochodów". "Nie możemy robić w tej chwili z Warszawy skansenu pod pozorem smogu. Ten smog istnieje i powiem szczerze, że nawet jak się zamyka w miastach ruch samochodowy, to smog dalej jest. To ja się pytam, gdzie jest przyczyna? Przyczyna jest w zmianie róży wiatrów, nad tym trzeba pomyśleć" - mówił.

Jakubiak stwierdził, że kierowcy nie mogą być wrogiem numer jeden dla miasta, bo też płacą podatki, które trafiają później do miasta.

Z kolei zapytany o to, czy stolica powinna budować nowe parkingi, odpowiedział, że "w Warszawie powinniśmy znaleźć miejsce na zbiorcze parkowanie samochodów, same galerie handlowe nie dadzą tutaj rady". Stwierdził, że rozwiązaniem mogłyby być wielopiętrowe parkingi podziemne.

Jako przedsiębiorca Jakubiak zapowiedział również współpracę z Warszawską Izbą Przedsiębiorców, która skupia kupców czy restauratorów. "Ja chce posłuchać jakie oni mają kłopoty. Porozmawiamy, wyciągniemy wnioski, mamy na to dwa miesiące spotkań i będziemy rozmawiali aż powstanie plan dla Warszawy" - mówił.

Jakubiak odniósł się również do kandydatury Jana Śpiewaka (Wygra Warszawa), którego poparcie rozważał ruch Kukiz'15. "Człowiek, który chce zarządzać sześcioma tysiącami urzędników - pytam się, czy już czymś zarządzał? Czy może w piaskownicy ulepił parę babek?" - pytał Jakubiak.

Pytany, jak połączy kandydowanie na urząd prezydenta Warszawy z pracami w sejmowej komisji ds. wyłudzeń VAT, odpowiedział: "Jest kłopot, ale mamy świetnych dwóch asystentów i świetnego doradcę, więc myślę, że cały ciężar przygotowywania tych spraw spadnie na nich. Ja będę tylko inspirował i doglądał tych prac".

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy oprócz Jakubiaka ogłosili m.in.: wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski