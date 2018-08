Jak poinformował w piątek PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, dzięki przeznaczeniu większej kwoty na remont linii kolejowej na odcinku Grabowno Wielkie – granica woj. dolnośląskiego przed Zdunami, na siedmiu stacjach i przystankach przebudowane zostaną perony. „Przebudowywana, z dostosowaniem dla potrzeb wymijania się pociągów, jest stacja Bukowice Trzebnickie. Takie rozwiązanie zwiększy przepustowość linii” - podkreślił Siemieniec.

Rzecznik dodał, że dzięki dodatkowym środkom wymieniona zostanie sieć trakcyjna na całej długości 40-kilometrowego odcinka remontowanej linii. Wyremontowane zostaną również wiadukty i przepusty. „Odnowione, wzmocnione obiekty pozwolą na prowadzenie ciężkich składów pociągów towarowych o nacisku do 221 kN/oś. Jest to istotne, gdyż linia Grabowno Wielkie – granica województwa dolnośląskiego, to odcinek trasy przeznaczonej do przewozów dużych, ponadnormatywnych ładunków z Wrocławia w kierunku północnym” - wskazał Siemieniec.

W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 19 przejazdów kolejowych, a na 12 z nich zamontowane zostaną nowe urządzenia zabezpieczające i monitorujące.

Siemieniec poinformował, że prace modernizacyjne są już na półmetku. „Na odcinku 30 km wymieniono tor i ustawione zostały konstrukcje dla sieci trakcyjnej. Stoją już nowe maszty telekomunikacyjne. Kończą się prace przy trasach kablowych dla urządzeń zabezpieczających i telekomunikacyjnych oraz prace związane z odwodnieniem” - przekazał.

Inwestycja ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Pieniądze na remont pochodzą ze środków budżetowych. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski