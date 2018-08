Dom Development spodziewa się wzrostu oferty i sprzedaży kw: kw w III kwartale



Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Dom Development spodziewa się, że jego oferta i sprzedaż wzrosną w ujęciu kwartalnym w III kw. br. poinformował wiceprezes Janusz Zalewski. Spółka podtrzymuje też plan przekazania ok. 3,8 tys. lokali w całym roku.

"Na koniec II kw. oferta nie była duża - 2 801 lokali. W kolejnym kwartale nasza oferta będzie na poziomie ok. 3,5 tys., co z pewnością powinno mieć wpływ na wielkość sprzedaży" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

"Sprzedaż w następnym kwartale prawdopodobnie nieco urośnie wobec 802 lokali w II kw." - dodał. Wyjaśnił, że będzie to możliwe dzięki niedawnemu wprowadzeniu do oferty dwóch ważnych inwestycji - kolejnych odsłon Żoliborza Artystycznego i Mariny Mokotów.

Wiceprezes poinformował także, że w całym roku spółka powinna wprowadzić do realizacji i sprzedaży łącznie powyżej 4 tys. lokali (wobec prawie 2,4 tys. w I-II kw.).

Prezes Jarosław Szanajca wskazał z kolei, że w realizacji spółka miała na koniec półrocza rekordowe 6 409 lokali i według niego "odpowiada to na sytuację na rynku".

W zakresie prognozy rocznej spółka podtrzymała przekazanie ok. 3,8 tys. lokali, przy czym powyżej 500 w III kw. i ok. 1,8 tys. w IV kw. W I połowie roku Dom Development przekazał 1 441 jednostek.

"W całym roku spodziewamy się marży nieco niższej r/r, ze względu na strukturę przekazywanych mieszkań - więcej jest tańszych" - ocenił także Zalewski.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku

(ISBnews)