Przebudowa dworca i zagospodarowanie otoczenia gmachu ma potrwać maksymalnie 22 miesiące. Inwestycja której realizację oszacowano na ok. 68,7 mln zł w 85 proc. będzie finansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020. Wkład własny zapewni samorząd.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak w liście skierowanym do władz Kielc podkreślił, że inwestycja "trwale zmieni wygląd i jakość przestrzeni w centrum Kielc"

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski podkreślił podczas uroczystości, że budynek dworca - porównywany ze względy na kształt do spodka czy UFO - "jest wymieniany praktycznie we wszystkich publikacjach dotyczących architektury PRL, jako jeden z najciekawszych obiektów w Polsce". "Ma swoje zalety pod względem funkcjonalnym (…) Jest po części symbolem naszego miasta (…) To będzie obiekt jeszcze piękniejszy niż był zaraz po wybudowaniu, ponieważ pewne techniczne rozwiązania które będą tam zastosowane spowodują, że będzie jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny dla ludzi" – ocenił.

Bryła dworca z charakterystyczną kopułą zostanie zachowana. Po przebudowie w budynku oprócz kas biletowych pojawią się ruchome schody, windy, poczekalnie, w tym jedna dla matki z dzieckiem, oraz punkty gastronomiczne. Przewidziano także powierzchnię na miejskie wystawy i multimedialną bibliotekę.

Przetarg na realizację przebudowy, rozbudowy i modernizacji dworca wygrał Budimex. Prezes firmy Dariusz Blocher podkreślił, że wykonawca zdaje sobie sprawę, że kontrakt jest trudny do realizacji, bo dotyczy "perełki architektonicznej" Kielc. "Doceniamy, że projekt przebudowy został dobrze wykonany. Budynek jest nieużytkowany, placu budowy jest wystraczająco dużo, więc z technicznego punktu widzenia to nie powinno być dużym wyzwaniem. Ale zdajemy sobie sprawę, że realizujemy obiekt w centrum miasta i będzie on pod szczególną obserwacją mieszkańców" – zaznaczył.

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządzający dworcem autobusowym Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Wykonawcę inwestycji wybrano w drugim przetargu. Pierwszy unieważniono, bo oferty dwukrotnie przewyższyły kwotę, jaką pierwotnie przeznaczono na modernizację obiektu. Aby obniżyć koszty realizacji przedsięwzięcia, w kolejnym przetargu zdecydowano m. in. o wydłużeniu czasu trwania inwestycji. Zmieniono także założenia dotyczące niektórych materiałów, które będą używane do wykończenia gmachu dworca.

"Mimo tych trudnych decyzji, dobraliśmy takie materiały, które pozwolą na to, że w odbiorze ten budynek będzie bardzo ciekawy i efektowny" – powiedział PAP architekt Bartosz Bojarowicz z firmy, która opracowała projekt.

Przyszłe Centrum Komunikacyjne ma kompleksowo rozwiązać problem korzystania z komunikacji publicznej w Kielcach - obecnie autobusy PKS oraz autobusy i busy prywatnych przewoźników, odjeżdżają z kilku dworców w mieście.

Od 1 stycznie tego roku do czasu zakończenia inwestycji pasażerowie korzystają z tymczasowego dworca tymczasowego, zlokalizowanego na Placu Niepodległości - przed budynkiem dworca PKP.

Oddany do użytku w 1984 r. (budowę rozpoczęto dziewięć lat wcześniej) dworzec autobusowy w Kielcach jest jednym z najbardziej charakterystycznych pod względem architektonicznym budynków w mieście. Zbudowany na planie koła, ma formę rotundy zwieńczonej kopułą ze świetlikami. Stanowiska dla autobusów są rozmieszczone wzdłuż obwodu koła otaczającego budynek.

Gmach nie był remontowany od kilkunastu lat. 1 kwietnia 2016 roku władze Kielc kupiły budynek za blisko 20 mln zł od spółki, która nie chciała dłużej utrzymywać działalności dworcowej. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer