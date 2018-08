Szefowa MEN Anna Zalewska poinformowała w piątek na konferencji prasowej, że przewodnik został udostępniony na stronach internetowych UODO i resortu edukacji. Wskazówki zostały przesłane również za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do każdej szkoły w Polsce.

Zalewska zwróciła uwagę, że poradnik został stworzony, ponieważ wraz z wejściem RODO pojawiło się wiele pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych uczniów. Jak podkreśliła, poradnik odpowiada m.in. na pytania, czy można wyczytywać imię i nazwisko ucznia podczas lekcji oraz czy można podpisywać prace plastyczne uczniów i wywieszać je na terenie szkoły.

"Poradnik jest informacją dla dyrektorów szkół. To jest proste, wy to wiecie, nie wydawajcie dziesiątków tysięcy złotych na różnego rodzaju firmy, które się do was zgłosiły i powiedziały, że zrobią to za was" - powiedziała Zalewska.

Prezes UODO Edyta Bielak–Jomaa zaznaczyła, że urzędowi zależy, aby szkoły i inne placówki edukacyjne prawidłowo stosowały przepisy o danych osobowych. "Chcielibyśmy, żeby ochrona danych osobowych stała się fundamentem, weszła w krwioobieg zarządzania każdej organizacji" - mówiła. Wyjaśniała, że poradnik odpowiada na niektóre wątpliwości dot. ochrony danych.

Zwróciła uwagę, że szkoły przetwarzają wiele danych osobowych - m.in. dotyczące imienia i nazwiska, zdrowia, czy sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów. Przypomniała, że każda placówka publiczna ma obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych. "Czyli osoby, która będzie wspierać dyrektora w codziennej działalności" - doprecyzowała prezes.

Przypomniała, że w tym roku odbyła się ósma edycja programu edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli", który został objęty patronatem MEN. Wyjaśniała, że celem programu jest przybliżenie dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom prawa o ochronie danych osobowych.

Od 25 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować przepisy o ochronie danych osobowych w Unii. RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe, a także prawo do przenoszenia danych – można zażądać, aby każdy urząd albo bank, które mają nasze dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi.

Nakłada także obowiązek powiadomienia o wycieku danych osobowych. Stanowi też, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski