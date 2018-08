Obowiązek dokonywania zgłoszeń przemieszczania bydła, owiec, kóz czy świń, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, nakłada ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Według ARiMR, korzystanie z portalu IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie tę informację i wystarczy, że potwierdzi – również za pośrednictwem Portalu IRZplus – prawidłowość zawartych w niej danych. Nie będzie konieczności wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia.

Za pośrednictwem IRZplus można będzie złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, jak również zamówić paszporty i duplikaty paszportów dla bydła. Stworzona w portalu baza danych o stadzie będzie pomocnym narzędziem także dla hodowcy, gdyż w każdej chwili będzie on mógł sięgnąć po zgromadzone w niej informacje, sprawdzić złożone przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe.

Posiadacze zwierząt, którzy chcą korzystać z portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Jeśli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ- poinformowała Agencja. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

