Impexmetal miało 54,27 mln zł zysku netto, 62,22 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018



Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 54,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 43,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 62,22 mln zł wobec 53,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 855,98 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 854,7 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 90,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1736,49 mln zł w porównaniu z 1705,46 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Impexmetal po I półroczu 2018 roku wyniosły 1 736,5 mln zł i były o 1,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost przychodów był przede wszystkim powiązany ze wzrostem wolumenów sprzedaży grupy o 2,9% do poziomu 120,5 tys. ton. Wzrost wolumenów sprzedaży dotyczył następujących spółek produkcyjnych Grupy: Baterpol S.A., ZM Silesia S.A./O. Katowice, Impexmetal S.A. (Aluminium Konin) oraz Hutmen S.A. Spadek wolumenów odnotowano natomiast w zakładzie produkcyjnym ZM SILESIA S.A. O./Oława oraz w WM Dziedzice S.A." - czytamy w raporcie.

Najwyższy wzrost wolumenów sprzedaży dotyczył Baterpol S.A. i wyniósł 5,9 tys. ton (tj. 30,4%) co było przede wszystkim związane ze zmianą sytuacji na rynku złomu akumulatorowego - wzmożona podaż umożliwiła zintensyfikowane zakupy surowca i tym samym wpływała na zwiększoną sprzedaż zakładu, podano także.

"W przypadku zakładu Aluminium Konin wzrost sprzedaży wyniósł 2,3 tys. ton (tj. 4,8%) głównie dzięki zwiększonej sprzedaży wyrobów wysoko przetworzonych. W Hutmen S.A. wzrost wyniósł 0,1 tys. ton (tj. 1,1%) było to powiązane ze wzrostem sprzedaży w asortymencie drutów, prętów i profili z miedzi" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 68,24 mln zł wobec 61,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Po I półroczu 2018 roku zadłużenie netto grupy wyniosło 404,9 mln zł i było wyższe o 39,2 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku, podano także w materiale.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)