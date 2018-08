InPost został partnerem Allegro w usłudze abonamentowej Allegro Smart!



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - InPost został partnerem Allegro w usłudze Allegro Smart!, w której za abonament w wysokości 49 zł będzie można odebrać 365 paczek w roku w ponad 3 800 Paczkomatach InPost w całej Polsce, podała spółka.

"Od lat traktujemy naszą współpracę z Allegro jako priorytet. Nie jest więc zaskoczeniem, że przyjęliśmy propozycję i zdecydowaliśmy się na współpracę także przy Allegro Smart! - nowym projekcie największej platformy handlu elektronicznego w Polsce. Wierzę, że to będzie nowa jakość na polskim rynku e-commerce, a jednocześnie dajemy do tej usługi naszą unikalną jakość z odsetkiem dostaw na drugi dzień po nadaniu na poziomie 97% - tego nie ma nikt na rynku" - powiedział założyciel i prezes zarządu InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Współpraca InPost z Allegro może zachęcić do korzystania z e-commerce także klientów, którzy dotychczas albo rzadko, albo w ogóle nie kupowali w internecie - zwłaszcza osoby z mniejszych miejscowości, na których obecnie koncentruje się InPost, podano również.

Advent International i InPost zainwestują w 2018 roku do 250 mln zł w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich. Do końca roku firma chce mieć 4 500 Paczkomatów w Polsce. W okresie styczeń - lipiec 2018 roku InPost dostarczył 39,5 mln przesyłek, czyli o 47% więcej rok do roku - w tym Paczkomaty® notowały wzrost o 46%, a kurier InPost o 48%, przypomniano.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)