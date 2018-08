W poniedziałek rano kilkunastoosobowa grupa reprezentująca ruch Obywatele RP zablokowała wejście do sali obrad KRS. Tym samym opóźnione zostało rozpoczęcie obrad Rady, podczas których KRS ma wyłonić kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur wystąpił do rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - która jest właścicielem budynku - z wnioskiem, aby zwrócił się on do służb porządkowych w związku z blokadą sali obrad Rady. Po tym wniosku rektor wyraził zgodę na wejście policji na teren uczelni. Kilkunastu policjantów po godz. 13 zakończyło wynoszenie osób blokujących salę obrad.

Terlecki pytany o działania policji w siedzibie KRS odpowiedział, że postępowanie policjantów było słuszne.

"Bardzo słusznie, że (protestujący) zostali wyniesieni" - powiedział Terlecki.

"Nie jest dopuszczalne, żeby drobna grupa zachowująca się chuligańsko, destabilizowała funkcjonowanie ważnych organów państwowych, więc postąpiono słusznie" - dodał.

Szef klubu PiS wyraził przekonanie, że protestujących spotkają "odpowiednio surowe kary".