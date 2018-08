BOŚ Bank: Dane z USA, struktura PKB Polski w II kw. w centrum uwagi w tym tyg.



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Publikacje danych makroekonomicznych amerykańskiej gospodarki oraz publikacje dot. polskiego PKB za II kw. z pełną strukturą PKB oraz nt. wstępnego odczytu inflacji za sierpień będą w centrum uwagi rynków, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na rynku europejskim będą oczekiwane również informacje nt. ewentualnych zmian ratingu Włoch.

"Jeśli w bieżącym tygodniu nie pojawią się nowe istotne informacje dot. polityki handlowej USA, rynek skupi się na publikacjach danych makroekonomicznych. W bieżącym tygodniu zaplanowane są publikacje dot. gospodarki USA nt. drugiego szacunku PKB za II kw., lipcowych dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz wskaźnika inflacji PCE. Ponadto na rynku europejskim będą oczekiwane informacje nt. ewentualnych zmian ratingu Włoch" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.

Ponadto ekonomiści BOŚ Banku oczekują, że CPI wyniósł w sierpniu 1,94% r/r (tj, 1,9% r/r po zaokrągleniu) wobec 2,0% r/r w lipcu.

"Na krajowym rynku pod koniec tygodnia zaplanowane są publikacje dot. PKB za II kw. z pełną strukturą PKB oraz nt. wstępnego odczytu inflacji za sierpień. W przypadku PKB II kw. oczekujemy dalszego lekkiego wzrostu dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, przy utrzymującej się wysokiej dynamice inwestycji publicznych i oczekiwanym dalszym stopniowym przyspieszeniu dynamiki inwestycji przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę słabsze dot. sprzedaży detalicznej oraz zakładany wzrost oszczędności gospodarstw domowych oczekujemy minimalnego spadku dynamiki spożycia gospodarstw domowych" - czytamy dalej.

Przypomniano, że poprawa sytuacji rynkowej w minionym tygodniu miała miejsce pomimo nadal aktualnego ryzyka dla gospodarki globalnej i rynków finansowych związanych z protekcjonizmem w handlu międzynarodowym.

"W bazowym scenariuszu podtrzymujemy ocenę, że ostatecznie globalna gospodarka uniknie ostrej wojny handlowej, za cenę ustępstw Chin w relacjach handlowych z USA. Na możliwą koncyliacyjną postawę władz chińskich może wskazywać łagodniejsza retoryka po zapowiedzi w lipcu przez administrację USA planu drożenia kolejnej transzy obostrzeń celnych wobec Chin o wartości 200 mld USD oraz powrót do negocjacji w minionym tygodniu. Jednakże proces negocjacji zapewne potrwa długo (możliwe, że do początku przyszłego roku) może mieć wiele 'zwrotów akcji', co oznacza, że niepewność co do sytuacji gospodarki globalnej będzie zapewne powracała na globalny rynek finansowy skutkując wzrostami awersji do ryzyka" - podano w raporcie.

(ISBnews)