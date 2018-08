W poniedziałek podpisana została kolejna umowa na wsparcie w ramach tzw. Szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzymał projekt pn. „SDNbox - wielofunkcyjne rozwiązanie telekomunikacyjne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN (Software Defined Networking)” realizowany w konsorcjum przez firmy EXATEL SA i Enamor International Sp. z o.o.

"Zależy nam na tym, żeby Polska konkurowała z najsilniejszymi ekonomicznie krajami świata nie tylko tempem rozwoju gospodarczego - chociaż to jest wielki sukces - ale żeby w ciągu najbliższych lat polska gospodarka dołączyła do światowej czołówki, także jeśli chodzi o innowacyjność, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie" - mówił w poniedziałek podczas uroczystości podpisania umowy na finansowanie projektu SNDbox wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"W roku 2018 w ramach Szybkiej ścieżki do polskich firm i do polskich naukowców trafi blisko 3 mld zł" - podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.

Jak poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, budżet trzech konkursów Szybkiej ścieżki zaplanowanych na drugie półrocze tego roku to aż 1,45 mld zł. Nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już się rozpoczął i potrwa do 14 grudnia. W przypadku dużych firm i konsorcjów, których liderem jest duży przedsiębiorca wnioski będzie można składać od 3 września do 30 listopada. Założenia konkursów przewidują, że zarówno do MŚP, jak i dużych firm trafi po 700 mln zł. Do 28 grudnia NCBR czeka także na projekty zgłoszone do dofinansowania przez MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”, dla nich Centrum zarezerwowało kwotę 50 mln zł.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że program "Szybka ścieżka" jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw. "Poświęcamy temu bardzo wiele uwagi w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Przyjęta w kwietniu br. tzw. Konstytucja dla biznesu przygotowała dla małych i średnich firm szereg ułatwień - zarówno operacyjnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej jak i sposobów kontaktów z administracją oraz zmieniła relacje przedsiębiorcy z administracją" - wyliczała.

Emilewicz przypomniała, że na wdrożenie czekają kolejne rozwiązania, które mają ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Wymieniła m.in. "Pakiet stu ułatwień", w którym szczególnie traktowany jest tzw. mały podatnik.

Minister podkreśliła, że jednym z celów nowego prawa zamówień publicznych jest "większe uwzględnienie sektora małych i średnich firm".

Jak mówiła, zamówienia publiczne w ub. roku stanowiły 8 proc. polskiego PKB. "W tym torcie zamówień publicznych w większym stopniu chcielibyśmy widzieć małe i średnie przedsiębiorstwa. (...)Nie mniej ważnym celem (nowego prawa zamówień publicznych - PAP) jest sprawić, by polski sektor publiczny otworzył się jeszcze bardziej na nowe technologie, innowacyjne towary i usługi, by to administracja publiczna była awangardą zamówień na nowoczesne technologie" - dodała Emilewicz.

Wiceprezes spółki Exatatel, Rafał Magryś przypomniał, że to właśnie Exatel, spółka ze stuprocentowym, udziałem Skarbu Państwa, przeprowadziła dwa lata temu pierwsze w Europie testy 5G. "W tym momencie prowadzimy pięć projektów a jednym z nich jest SDNBox(...). To zmiana podejścia do urządzeń telekomunikacyjnych; dotąd były bardzo zamknięte (...), my twierdzimy, że urządzenia docelowe powinny umożliwiać instalowanie aplikacji takich, jakie w danym momencie są klientowi potrzebne. Właśnie takiej elastyczności potrzebuje biznes, telekomunikacja, wojsko czy polski przemysł. Takie urządzenie można spokojnie wyprodukować w Polsce" - podkreślił.

W jego opinii tworzący się globalny rynek tego typu urządzeń może być wart w 2020 r. ok. 12 mld dolarów. "Gdyby Polsce udało się wyciągnąć z tego tortu połowę, a nawet jedną trzecią, to było by to zasadnicze wsparcie rozwoju polskiej gospodarki" - dodał.

"To jest bardzo dobry czas dla budowania polskiej cybersuwerenności, rozwoju cyberbezpieczeństwa i polskich nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań" - podkreślił wiceszef MON Tomasz Zdzikot. "Dzisiejsza umowa na projekt o kryptonimie SDNbox to także niezwykle istotny element całego systemu cyberbezpieczeństwa, bo cyberbezpieczenstwo to nie tylko software, ale też hardware. Bardzo ważne, aby ten hardware także był produkowany w Polsce, aby Polska miała nad nim pełną kontrolę" - dodał. (PAP)

autorki: Katarzyna Florencka, Małgorzata Dragan