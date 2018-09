Ministerstwo handlu w Tokio oświadczyło, że grupa założycielska będzie składać się z 21 firm i organizacji, w tym Airbus SE, NEC Corp., Toyota Motor Corp., startupu Cartivator, ANA Holdings Inc., Japan Airlines Co. i Yamato Holdings Co. Przedstawiciele wszystkich firm zbiorą się 29 sierpnia, aby pomóc w przygotowaniu planu działania - „mapy drogowej”.

Latające samochody, które mogą odciążyć zatłoczone drogi, są bliższe rzeczywistości niż mogłoby się wydawać wielu osobom. Startupy na całym świecie starają się rozwijać technologię małych latających pojazdów, które do niedawna istniały tylko w sferze science fiction.

Ponieważ japońskie firmy są światowymi liderami w rozwoju pojazdów elektrycznych i samochodów autonomicznych, rząd chce uzyskać podobną przewagę nad konkurencją także w technologii aut latających.

Nowa technologia pojazdów latających potrzebuje specjalnych regulacji, podobnych do tych, jakie funkcjonują w lotnictwie, które muszą być zatwierdzone przez kilka organów regulacyjnych. Może to zająć wiele lat. Ponadto korzystanie z latających aut będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostaną ustalone standardy bezpieczeństwa, bez których użytkownik nie będzie mógł korzystać z jednostki latającej.

"Rząd musi objąć przywództwo i koordynować wyznaczanie standardów bezpieczeństwa" - powiedział Yasuo Hashimoto, naukowiec z japońskiego Aviation Management Research z Tokio.

Minister gospodarki Japonii Hiroshige Seko powiedział, że latające samochody mogą rozluźnić miejski ruch uliczny, wspomagać transport do odległych wysp lub w obszarach górzystych w czasie katastrof i mogą być wykorzystywane w przemyśle turystycznym. "Rząd Japonii zapewni odpowiednie wsparcie, aby pomóc w realizacji koncepcji latających samochodów, takich jak tworzenie akceptowalnych zasad" - powiedział minister.

Tymczasem wiele firm zyskuje przewagę w tym wyścigu. Uber w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje 20 milionów euro w rozwój latających samochodów w nowym zakładzie w Paryżu. W planach Ubera jest rozpoczęcie działalności komercyjnej z użyciem latających taksówek do 2023 r. Działający w Kalifornii startup, Kitty Hawk z siedzibą w Mountain View, założony i wspierany przez twórcę Google Larry'ego Page'a, w czerwcu zaprezentował prototyp jednoosobowego pojazdu rekreacyjnego.

Inne globalne firmy, które przewidują tę nową formę transportu, to Volkswagen AG, Daimler AG i chiński producent samochodów Geely Automobile Holdings Ltd. Natomiast japońscy producenci samochodów nie ogłosili jeszcze swoich planów rozwoju latających samochodów.