"Podpisaliśmy umowę (…) na jednostki pływające, które są na co dzień potrzebne Urzędowi Morskiemu do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo żeglugi na naszych akwenach" – powiedział w poniedziałek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pieniądze unijne mają być przeznaczone na dwie łodzie pneumatyczne RIB (Rigid Inflatable Boat - twarde łodzie pneumatyczne) do kontroli oznakowania nawigacyjnego czy kontroli akwenów, jedną łódź hydrograficzną do prowadzenia pomiarów barymetrycznych i monitorowania głębokości na torach wodnych, a także urządzenia do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego (stawiacz pław) czy eliminowania wypłyceń oraz utrzymania odpowiednich głębokości (szalanda z refulatorem).

"Tym projektem uzupełnimy i zmodernizujemy naszą flotę, co pomoże z kolei w utrzymaniu mniejszych portów. Zapewni także większe bezpieczeństwo w żegludze" - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Projekt ma być zrealizowany najpóźniej do grudnia 2019 roku. Procedury przetargowe mają się rozpocząć w najbliższych tygodniach. Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka