Unified Factory ma umowę z Netią na wdrożenie systemu contact center



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Unified Factory otrzymał podpisaną przez zarząd Netii umowę na wdrożenie systemu contact center do świadczenia przez operatora telekomunikacyjnego usług w modelu SaaS, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest wdrożenie dla Netii systemu realizującego funkcjonalności typu contact center oferowanego komercyjnie przez Unified Factory pod nazwą UF EASY, świadczenie innych usług, w tym wykonanie wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych oraz świadczenie usług wsparcia technicznego" - czytamy w komunikacie.

"Kontrakt z Netią jest największą w historii działalności umową na sprzedaż naszego systemu. Jej finalizacja była możliwa, ponieważ w trakcie postępowania przetargowego nasza oferta okazała się najlepsza zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i parametrów technicznych oczekiwanych przez operatora. Chcę podkreślić, że spółka jest gotowa operacyjnie, aby samodzielnie zrealizować całość kontraktu. Zakres umowy pozwoli w pełni wykorzystać potencjał technologiczny, jakim dysponujemy, a znając potencjał marketingowy operatora oraz innowacyjność oferty, jaka powstanie dzięki wdrożeniu naszego systemu, wierzę w duży sukces sprzedażowy projektu Netii" skomentował członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i kontakty z kluczowymi klientami firmy Marcin Woźniak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że zawarta dziś umowa otwiera przed spółką "zupełnie nowe możliwości" w rozwoju sprzedaży platformy Customer Service Automation, kierowanej zarówno do pozostałych operatorów telekomunikacyjnych, jak i dużych firm z takich branż jak bankowość, ubezpieczenia, energetyka czy największe w Polsce call center - dla nich współpraca z Netią będzie stanowić istotną referencją.

"Zarząd Unified Factory szacuje wartość umowy jako znaczącą dla przyszłych wyników finansowych spółki. Równocześnie zarząd spółki podkreślił w komunikacie, iż zawarcie umowy z Netia może mieć strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju sprzedaży rozwiązań technologicznych oferowanych przez spółkę dla dużych firm, w szczególności w sektorze usług telekomunikacyjnych" - czytamy dalej.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)