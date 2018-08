WIG20 wzrósł w poniedziałek o 2,48 proc. do 2.369,97 pkt. Indeks zakończył zwyżkami pięć z ostatnich sześciu sesji, co pozwoliło mu odrobić spadki z pierwszej połowy sierpnia i wyjść w tym miesiącu na 3-proc. plus.

Relatywnie słabiej wypadają indeksy średnich i małych spółek. mWIG40 poszedł w górę o 1,09 proc. do 4.308,72 pkt., jednak w sierpniu jest na minusie o 0,8 proc.

sWIG 80 zwyżkował w poniedziałek o 0,54 proc. do 12.763,97 pkt., ale w tym miesiącu traci 2,1 proc.

WIG poszedł w górę o 1,98 proc. do 61.083,54 pkt., a w sierpniu zyskał 1,9 proc.

Jakub Bentke, zarządzający portfelami AgioFunds TFI ocenił w poniedziałkowym komentarzu, że pokonanie przez WIG20 ważnego poziomu oporu w okolicach 2.320-2.330 pkt. zdecydowanie zwiększa szansę na kontynuację tendencji wzrostowej. Jego zdaniem, za tym impulsem powinien podążyć segment małych i średnich spółek.

Adrian Górniak z DM BDM ocenił natomiast w trakcie sesji, że przełamanie przez WIG20 poziomu 2.380 pkt. może zwiastować kontynuację zwyżek. Z kolei Przemysław Smoliński, analityk z PKO BP traktuje obecny ruch wzrostowy "w kategorii korekty wzrostowej, która może dojść do okolic 2.450 pkt."

Obroty akcjami w poniedziałek wyniosły ponad 750 mln zł, w tym blisko 600 mln zł na spółkach z WIG 20. Liderem pod tym względem było Pekao (142 mln zł), którego kurs wzrósł o 2,9 proc.

Wśród blue chipów spadł jedynie Lotos (o 0,1 proc.), którego kurs w czwartek ustanowił, a w piątek poprawił historyczny rekord.

Zwyżkom przewodziła zaś JSW, która poszła w górę o 9,3 proc. Inwestorzy dobrze ocenili wyniki spółki - zysk netto grupy w II kwartale wyniósł 324,1 mln zł, o 23,5 proc. więcej niż zakładał konsensus PAP Biznes. Dodatkowy impuls wzrostowy mogły dać notowaniom JSW wypowiedzi jej prezesa Daniela Ozona, który zapowiedział, że spółka mogłaby przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2018 rok około 25-30 proc. zysku netto.

Mocne wzrosty notował także KGHM (o 4,7 proc.), który od minimum z 10 sierpnia zyskał 10 proc. Akcje spółki są o 5,4 proc. poniżej ostatnich szczytów z końca lipca.

Najwyżej od lutego są także notowania PKO i PZU, które w poniedziałek wzrosły odpowiednio o 2,3 proc. i 3 proc.

Na szerokim rynku najmocniej rosło Prairie Mining (o 37 proc.) po tym, jak prezes JSW poinformował, że spółka pracuje nad wyceną aktywów Prairie Mining i w połowie września może poinformować o dalszych krokach w sprawie współpracy między firmami.

Arctic Paper, mimo spadków w pierwszej części sesji, na zamknięciu wrócił do poziomu odniesienia. Producent papieru miał w II kwartale 4,1 mln zł zysku netto, o 68 proc. mniej niż oczekiwali analitycy.

LiveChat wzrósł o 1,3 proc. Informatyczna spółka poinformowała w piątek wieczorem o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego rozważa między innymi pozyskanie międzynarodowego partnera finansowego.

Kurs Polenergii gwałtownie poszedł do góry w końcówce sesji po ogłoszeniu przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments wezwania na 49,8 proc. spółki po 20,5 zł za sztukę. Na zamknięciu notowania Polenergii zwyżkowały o 9,4 proc. do 20,4 zł.