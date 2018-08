USA i Meksyk osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zastąpienia Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) nową bilateralną umową handlową.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek zawarcie z Meksykiem "wspaniałego dla obu stron" porozumienia.

Biuro Przedstawiciela Handlowego USA podało w poniedziałek, iż Meksyk zgodził się na podniesienie z obecnych 62,5 do 75 proc. dolnej granicy udziału produkcyjnego strefy wolnego handlu w samochodach zwolnionych z cła. Towarzyszyć ma temu wymóg, by 45 proc., a nie tak jak dotąd 40 proc. wartości takich pojazdów było wytwarzane przez robotników zarabiających co najmniej 16 dolarów za godzinę.

Trump jest zdecydowanym krytykiem zawartego 24 lata temu układu NAFTA, twierdząc, iż przyniósł on "katastrofę" rynkowi pracy w USA.

Na razie jest jeszcze daleko do sfinalizowania jakiegokolwiek nowego porozumienia. USA muszą bowiem wynegocjować z będącą trzecim sygnatariuszem NAFTA Kanadą jej zgodę na nowe warunki wymiany dóbr i usług.

"Już mocny handel na amerykańskich giełdach podczas poprzedniej sesji po +poważnym przełomie+ pomiędzy administracją prezydenta USA Donalda Trumpa a Meksykiem poprawił nastroje na rynkach" - wskazuje Margaret Yang, analityczka CMC Markets Singapore Pte.

Jednak David Fickling, felietonista Bloomberg Intelligence, ostrożnie podchodzi do dealu USA-Meksyk.

"Samochód może wyglądać jako fantastyczna okazja na parkingu, a po odjechaniu okazuje się, że to +szachrajstwo+" - mówi Fickling. "Jeśli zajrzysz pod maskę, okazuje się że jest o wiele mniej niż na pierwszy rzut oka" - dodaje.

Tymczasem we wtorek większość europejskich giełd powiększa zwyżki z poniedziałku. Na rynek powrócili inwestorzy z Wielkiej Brytanii, którzy w poniedziałek mieli wolny Summer Bank Holiday.

Indeks Stoxx 600 zwyżkuje o 0,3 proc., a wzrostom przewodzą spółki surowcowe i motoryzacyjne.

Walory brytyjskiej spółki GoCompare. com Group, zajmującej się porównywaniem ubezpieczeń, zwyżkują o 5 proc. po informacjach, że przejęciem tej firmy jest zainteresowanych kilku inwestorów, w tym KKR & Co.

"Ogólna sytuacja na rynkach jest pozytywna. Wszelkie dobre informacje na temat wojny handlowej są mile widziane" - mówi Diego Fernandez, dyrektor ds. inwestycji w A&G Banca Privada w Madrycie.

Na rynku walutowym euro zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,1689 USD. Brytyjski funt traci 0,1 proc. do 1,2884 USD.

Rentowność 10-letnich UST zwyżkuje o 1 pkt bazowy do 2,85 proc., najwyżej od ponad tygodnia.

Ropa Brent na ICE zyskuje 0,1 proc. do 76,26 USD/b.

Miedź na LME w Londynie tanieje o 0,3 proc. do 6.088,50 USD za tonę.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.45

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3457,74 0,05 1,35 DAX Niemcy 12571,57 0,27 1,51 FTSE 100 W.Brytania 7626,79 0,65 0,47 CAC 40 Francja 5488,81 0,18 1,48 IBEX 35 Hiszpania 9652,10 -0,08 1,08 FTSE MIB Włochy 20772,93 -0,12 -0,05

(PAP Biznes)