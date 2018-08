PBKM miał 4,87 mln zł zysku netto, 6,9 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 4,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,9 mln zł wobec 12,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,45 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 38,59 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 14,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,55 mln zł w porównaniu z 72,38 mln zł rok wcześniej.

"Na rynkach strategicznych grupa osiągnęła w ciągu 6 miesięcy 2018 roku 59,2 mln zł sprzedaży (wzrost o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Z kolei wartość sprzedaży na pozostałych rynkach w omawianym okresie wyniosła 15,4 mln zł, tj. o 13% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – w dużej mierze jest to związane z ożywieniem sprzedaży na rynku węgierskim oraz stosowaniem zwolnienia z VAT na tymże rynku" - czytamy w raporcie.

"W ciągu 6 miesięcy 2018 r. grupa osiągnęła zgodnie z nowym standardem MSSF 15 wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe na poziomie 20 925 tys. zł (wzrost o 14,2% względem analogicznego okresu roku ubiegłego uwzględniającego retrospektywnie zmianę standardu) oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego (B2C) i w segmencie B2B na poziomie 66 262 tys. zł, czyli o 2,7% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 88,0% sprzedaży grupy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 12,52 mln zł wobec 11,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

