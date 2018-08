CD Projekt: 'Cyberpunk 2077' jest w stadium framework, produkcja idzie planowo



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Gra "Cyberpunk 2077" autorstwa grupy CD Projekt jest w tej chwili w stadium "framework", poinformował prezes Adam Kiciński. Produkcja idzie "zgodnie z planem".

"Cały czas pracujemy nad 'Cyberpunkiem'. To, co jest w upublicznionym game play - to niekoniecznie będzie wyglądać ostateczna wersja gry. Gra jest mocno niefinalna, ulec zmianie mogą pewne rozwiązania. Może będziemy mieli jeszcze lepsze pomysły" - powiedział Kiciński podczas konferencji prasowej.

"Wyszlifowany jest pokazany game play, reszta gry to 'framework' - można ją przejść, ale jest niepokazywalna. Tak się robi gry, ale jeszcze dużo pracy przed nami" - zaznaczył prezes CD Projekt.

Podkreślił ponadto, że prace produkcyjne gry trwają zgodnie z założeniami, a obecność i pokazy na targach E3 i Gamescom były elementem długofalowego planu.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)