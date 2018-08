Brak łącznika to znaczna przeszkoda w rozwoju transportu regionalnego i poważne utrudnienie codziennego życia Łodzian. Jak podała KE, z Funduszu Spójności sfinansowana zostanie budowa podziemnej linii łączącej obie stacje oraz linii prowadzącej do stacji Łódź Żabieniec na zachodzie miasta.

Plany zakładają również budowę dwóch stacji: Łódź Zielona i Łódź Ogrodowa. Umowę na budowę tunelu - nowego połączenia Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec PKP - Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały pod koniec ubiegłego roku.

"Mieszkańcy Łodzi już niedługo będą mogli przemierzać miasto szybciej oraz korzystać z lepszych połączeń międzyregionalnych dzięki wydajnemu oraz przyjaznemu dla środowiska systemowi transportu. Rozwój transportu kolejowego w Łodzi będzie również bodźcem dla miejscowej gospodarki, wymiany gospodarczej i turystyki" - podkreśliła w komunikacie unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Tunel średnicowy to przedłużenie linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej na zachód. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe do stacji Łódź Kaliska. Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była budowa tunelu kolejowego na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym na stacji Łódź Fabryczna.

PKP podkreśla, że budowa tunelu średnicowego to nowe możliwości Łódzkiego Węzła Kolejowego. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne - na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).

Po wybudowaniu tunelu czas przejazdu pociągiem przez centrum miasta na osiedla będzie dużo szybszy niż w przypadku innych środków transportu.

W latach 2007–2013 UE sfinansowała już inwestycje rzędu 242 mln euro w renowację łódzkiego węzła kolejowego i dworców na stacjach Łódź Fabryczna i Łódź Widzew. Obecny projekt powinien zostać ukończony w styczniu 2022 r.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)