PKO BP oczekuje kontynuacji trendu niskich kosztów ryzyka



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski spodziewa się, że trend niskich kosztów ryzyka będzie kontynuowany, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

"Gdy popatrzymy na elementy związane z kosztami ryzyka, które poprawiamy rok do roku i kwartał do kwartału, to po półroczu mamy poziom 0,67%. To wynik najlepszy w historii naszego banku. Wydaje się, że trend niskich kosztów ryzyka będzie kontynuowany. Nie widzimy przesłanek, które wskazywałyby, że może być inaczej" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Koszty ryzyka wyniosły 0,67% na koniec I półrocza.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)