Polimex porozumiał się z GDDKiA ws. wzajemnych roszczeń za budowy A1, A4 i S69



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal i jego konsorcjanci (Doprastav AS, MSF Engenharia i MSF Polska) doszli do porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w przedmiocie zawarcia ugód, dotyczących wzajemnych roszczeń o łącznej wartości 612,78 mln zł z powództwa spółki i konsorcjantów oraz 511,1 mln zł z powództwa GDDKiA, podał Polimex.

"Ugody z GDDKiA będą zawarte przed sądem w ramach poszczególnych postępowań sądowych z GDDKiA, w konsekwencji czego postępowania zostaną umorzone. Zawarcie ugody, a co za tym idzie, umorzenie poszczególnych postępowań wymaga zgody właściwego sądu, przed którym prowadzone są postępowania. Ponadto, w związku z zamiarem zakończenia sporów z GDDKiA, spółka wraz z konsorcjantami doszły do porozumienia co do konieczności uregulowania kwestii związanych z występującymi pomiędzy nimi roszczeniami, które powstały lub mogą ewentualnie powstać z tytułu wykonywania przez poszczególne podmioty prac w zakresie ww. umów" - czytamy w komunikacie.

W opinii Polimeksu zawarcie ugód z GDDKiA i porozumień z konsorcjantami nie powinno mieć negatywnego wpływu na wynik EBITDA, podkreślono także.

Roszczenia dotyczyły umów, których przedmiotem były:

- projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295 + 850 (od węzła Stryków 1 bez węzła do km 335+937,65),

- budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") - Żywiec,

- budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581 + 250 do km 622 + 450.

Łączna wartość przedmiotu sporu wynikająca z toczących się spraw sądowych z GDDKiA w przedmiocie umów wynosi: (I) z powództwa spółki i konsorcjantów: 612 780 677 zł, (II) z powództwa GDDKiA: 511 101 779 zł, przypomina Polimex.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,42 mld zł w 2017 r.



(ISBnews)