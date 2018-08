Źródło: PAP

Szef MSZ Niemiec Heiko Maas oświadczył we wtorek, że rząd w Berlinie nie chce, by doszło do nieuregulowanego Brexitu czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez odpowiedniej umowy. Zaznaczył jednak, że władze RFN przygotowują się i na taki wariant.