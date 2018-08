Brazylia: Prezydent: wojsko pomoże w utrzymaniu porządku na granicy z Wenezuelą

Źródło: PAP

Prezydent Brazylii Michel Temer ogłosił we wtorek, że wyśle wojsko do stanu Roraima na północy kraju, przy granicy z Wenezuelą, by pomóc w utrzymaniu tam porządku i zapewnieniu bezpieczeństwa wenezuelskim imigrantom.