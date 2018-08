"Prowadzimy prace w sprawie rozporządzenia w zakresie prędkości na torach" - powiedział Adamczyk w trakcie konferencji zorganizowanej przez PKP SA. "Rozporządzenie pozwoli rozwijać na polskich torach prędkość do 250 km na godz." - dodał.

"Zakładamy, że rozporządzenie wejdzie do końca roku, ale pewnie stanie się to wcześniej" - powiedział minister. Jak dodał, po polskich torach jeżdżą pociągi, które mogą rozwijać prędkości 250 km na godz., są też odpowiednio przygotowane tory, ale zgodnie z prawem, nie jest to możliwe.

Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski

