Neuca liczy na poprawę zysku netto r: r w tym roku



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Neuca ma nadzieję, że w tym roku uda się zanotować trzycyfrowy zysk netto (w ujęciu mln zł), ale nie chce prognozować dokładnego wyniku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

"Nasza spółka w ubiegłym roku osiągnęła 99,9 mln zł zysku netto i naszym marzeniem jest poprawić ten wynik. 'Trzy cyfry' są blisko, ale formalnie nie prognozujemy wyników" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka jest na "stabilnej dobrej drodze, jeżeli chodzi o zysk netto".

Spółka w I połowie 2018 r. wypracowała blisko 51,7 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 10% więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale br. Neuca zarobiła 18,5 mln zł netto, co oznacza wzrost o 58%. Jednocześnie grupa osiągnęła marżę brutto na poziomie 10,72%, czyli o 1,21 pkt proc. więcej w ujęciu rocznym.

"W przychodniach będziemy chcieli nadal rozwijać się poprzez akwizycję i mamy tutaj kilka projektów, ale nie będzie to duża dynamika. Natomiast jeżeli chodzi o resztę naszych segmentów, to nie mogę ujawnić żadnych szczegółów" - wskazał też prezes.

"Jeżeli chodzi o przychodnie, to notujemy wyraźne dodatnie zyski w tym segmencie i w tym roku planujemy kilka mln zysków" - powiedział także Sucharski.

Według niego, rynek farmaceutyczny w Polsce w tym roku wzrośnie o kilka procent.

"Oczekujemy stabilnego wzrostu - taki ma miejsce w naszym kraju już od kilku lat" - powiedział prezes.

"W tym roku zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia umorzymy około 300 tys. akcji" - zapowiedział także Sucharski

W tym roku spółka skupiła już ponad 170 tys. swoich akcji.

Zdaniem przedstawicieli spółki, presja na wzrost płac nie ominęła także ich branży.

"Nie da się ominąć presji związanej ze wzrostem płac. Nasze budżety uwzględniają ten wzrost płac i to się dzieje. Co roku wydajemy na płace kilka milionów złotych więcej. Udaje nam się jednak budować marże z nadwyżką na pokrycie m.in. wzrostu płac" - powiedział prezes.

Według niego, otoczenie prawne w Polsce ma coraz większy wpływ na rynek i na wszystkich jego uczestników.

"Regulacja 'Apteka dla aptekarza' wpływa na nasz biznes, gdyż naszymi partnerami są apteki niezależne. Pomogła zatrzymać bardzo silną dynamikę przyrostu sieci aptecznych. Obecnie 52-proc. udział w rynku aptecznym mają apteki niezależne" - wskazał Sucharski.

Według niego, w okresie przed ustawą, rocznie zamykanych było 700-1000 aptek.

"Od momentu wdrożenia ustawy tych upadłości jest ok. 300. Sieci apteczne rozwijają się przede wszystkim przez akwizycje. Nastąpiła stabilizacja na tym rynku i jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji" - dodał prezes.

Według niego, ustawa dotycząca e-recepty również wpłynie na cały rynek apteczny.

"Wiele aptek niezależnych obawia się tych zmian w cyfrowym świecie, dlatego mocno pracujemy wewnętrznie jako doradca i partner dla aptek. W ramach naszych przychodni testujemy to rozwiązanie, chcemy wspierać niezależne apteki w tej zmianie" - powiedział Sucharski.

Spółka uważa, że ustawa dotycząca wsparcia dla osob niepełnosprawnych w dostawie leków do domu powinna być oparta o rozwiązanie biorące pod uwagę aptekę i dystrybutora, gdyż należy uwzględnić szczególne wymogi dotyczące transportu leków.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

(ISBnews)