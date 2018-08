"Kiedy odziedziczyliśmy program budowy dróg i autostrad to flamastrem na mapie niektóre drogi były narysowane. Było krętactwem, kiwaniem i nieprawdą to, że było zabezpieczone finansowanie. Było na około 100 mld zł, a flamastrem na mapie były narysowane drogi" - mówił Morawiecki.

Jak oświadczył, "będziemy budowali drogę S11 z Koszalina do Bobolic i dalej na południe do Szczecinka". Jak mówił premier, to niezwykle ważna droga do Poznania i na Górny Śląsk, która "skomunikuje tą część Polski z obszarami wysoko rozwiniętymi" i stworzy płaszczyznę do lepszego rozwoju gospodarczego. "Zabezpieczyliśmy na to miliard złotych" - dodał.

Zapowiedział również budowę drogi S3 ze Świnoujścia, na co rząd zabezpieczył kolejny miliard zł. Kolejną budowaną drogą ma być S10, która - jak zaznaczył szef rządu - "w ogóle nie znajdowała się w programie budowy dróg krajowych". Jak dodał, na część jej odcinków znaleziono finansowanie. Mówił też o drodze S6. "Na kolejne odcinki z Koszalina do Gdańska budujemy finansowanie" - zaznaczył.

