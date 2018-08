"Szybki internet to podstawa rozwoju, inwestowania, edukacji, dlatego bardzo się cieszę, że tutaj wypełniamy 21 tys. białych plam w dostępie gospodarstw domowych do szybkiego internetu oraz dla ponad stu szkół" - oświadczył Morawiecki. Jak dodał, Koszalin i okolice to tereny w dużym stopniu popegeerowskie, które "w czasach III Rzeczpospolitej rozwijały się wolniej". "Dzisiaj szybki internet jest ważniejszy czasami niż ciepła woda w kranie" - dodał.

Jak mówił Morawiecki, dla rządu kluczowe jest, żeby Polska rozwijała się równomiernie. "Jest niezwykle ważne, żeby inwestycje trafiały do mniejszych ośrodków. Chodzi o to, żeby podstawowym elementem rozwoju była infrastruktura, łączenie tych mniejszych miejscowości drogami szybkiego ruchu, drogami lokalnymi" - stwierdził.