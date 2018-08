"Jesteśmy gotowi do zaoferowania Wielkiej Brytanii takiego partnerstwa, jakiego nigdy wcześniej nie było z państwem trzecim" - przekazał dziennikarzom Barnier po spotkaniu z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem. Podkreślił, że może to dotyczyć gospodarki, polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa.

"Szanujemy brytyjskie +czerwone linie+. W zamian oni muszą szanować to, czym jesteśmy" - oświadczył Barnier. "Jednolity rynek oznacza jednolity rynek. Nie ma jednolitego rynku a la carte" - zastrzegł.

Maas zapewnił natomiast, że Niemcy oczekują "ambitnej oraz bliskiej relacji" z Londynem po Brexicie.

We wtorek szef niemieckiego MSZ mówił, że Berlin nie chce, by doszło do nieuregulowanego Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez odpowiedniej umowy. Zaznaczył jednak, że władze RFN przygotowują się i na taki wariant.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Zgodnie z wciąż negocjowanym porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, obowiązywałyby jednak aż do 31 grudnia 2020 roku.

