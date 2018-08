Indeks S&P 500 rośnie o 0,32 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,14 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,68 proc.

Nasdaq Comp. po otwarciu wyznaczył nowe historyczne szczyty.

Na szerokim rynku wzrostom przewodzi sektor technologiczny. Ze spółek IT najmocniej wyróżnia się HP (kurs w górę nawet o 4 proc.) po tym, jak spółka przedstawiła wyższe od oczekiwań wyniki za II kw. i podwyższyła prognozy.

Na Dow Jones Industrial wzrostom przewodzi Visa, a najmocniej spada Walgreens.

Nawet 7,5 proc. zniżkowały walory Under Armour (UA). Dick’s Sporting Goods (sieć odzieżowa) poinformowała, że za słabymi wynikami sprzedaży w ub. kwartalne stoją właśnie ubrania marki UA.

Giełdy w Europie kończą sesję w mieszanych nastrojach - Euro Stoxx 50 na symbolicznym plusie, przy niemal 1 proc. spadkach indeksów w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Do piątku uwaga inwestorów zwrócona będzie w kierunku negocjacji handlowych między USA a Kanadą. We wtorek Ottawa przystąpiła do rozmów z Waszyngtonem nt. renegocjacji porozumienia handlowego NAFTA, po tym jak Amerykanie podpisali wstępne porozumienie z Meksykiem.

Minister spraw zagranicznych Kanady powiedziała w środę w Waszyngtonie, że Kanada patrzy optymistycznie w kierunku rozmów handlowych w tym tygodniu i jest zachęcona postępami w negocjacjach z USA jakie poczynił Meksyk.

Sekretarz skarbu USA S. Mnuchin wyraził we wtorek nadzieję, że USA do końca tygodnia zawrą z Kanadą porozumienie.

Z danych makro z USA, pozytywne zaskoczenie przyniósł II odczyt PKB USA za II kw. 2018 r. - dynamika wzrostu została zrewidowana w górę o 0,1 pkt. proc. do 4,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk, powyżej oczekiwanych +4,0 proc. w I kw. Rynek spodziewa się, że w całym 2018 r. PKB USA wzrośnie o 2,9 proc. rdr.

Kolejne oznaki spowolnienia pokazały się na rynku nieruchomości. Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w lipcu przez Amerykanów, spadła o 0,7 proc. mdm - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami. Oczekiwano +0,3 proc.

Wcześniej w sierpniu podano, że ceny domów w 20 miastach śledzonych przez indeks S&P/Case-Shiller wzrosły w czerwcu najsłabiej od niemal 2 lat. Z kolei na rynku pierwotnym i wtórnym sprzedaż domów spadła, odpowiednio, na 9-miesięczne i 2-letnie minima.

Na rynku walutowym, uwagę przykuło popołudniowe umocnienie funta szterlinga. Kurs GBP/USD rośnie o 1 proc. do 1,30 (najwyżej od początku sierpnia), po wypowiedzi głównego negocjatora UE ds. Brexitu Michela Barniera.

Polityk zapowiedział, że UE zaoferuje umowę partnerską w niespotykanym do tej pory kształcie.

"Jesteśmy gotowi do zaoferowania Wielkiej Brytanii takiego partnerstwa, jakiego nigdy wcześniej nie było z państwem trzecim" - powiedział Barnier. Zaznaczył jednocześnie, że Bruskela nie pozwoli na osłabienie jednolitego rynku Wspólnoty.

Kwotowanie EUR/USD zniżkuje pierwszy raz od czterech sesji - o 0,2 proc. do 1,169. USD/JPY idzie w górę o 0,5 proc. do 111,7.

Nowe historyczne minima względem dolara wyznaczyło w środę argentyńskie peso.

Argentyna zwróciła się do MFW o przyspieszenie wypłaty środków w ramach wartego 50 mld USD programu pomocowego - poinformował w środę prezydent kraju Mauricio Macri. Polityk nie powiedział o jaką kwotę zawnioskowano. Pierwsza transza pomocy opiewała na 15 mld USD, a kolejna (3 mld USD) miała wpłynąć do kasy państwa we wrześniu.

Turecka lira traci do dolara trzecią sesję z rzędu – 2,2 proc. do 6,43/USD. Minister skarbu i finansów Turcji ponownie obiecał w środę redukcję dwucyfrowej inflacji oraz zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Ceny ropy naftowej idą w górę. Baryłka WTI i Brent kwotowana jest w poniedziałek po ok. EIA podała, że zapasy ropy spadły w tym tygodniu o 2,57 mln baryłek, powyżej oczekiwanego spadku o 1,5 mln b.

Baryłka WTI drożeje o 0,76 proc., a cena Brent rośnie o 0,42 proc. Notowania miedzi na COMEX w Nowym Jorku idą w dół o 1,05 proc.