BOŚ finansuje inwestycje w Zachodniopomorskiem o wartości 80 mln zł





Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakończył alokację 80 mln zł w ramach inicjatywy Jeremie. Portfolio projektów finansowanych przez BOŚ w ramach tego programu obejmuje m.in. rewitalizację i utworzenie nowej bazy noclegowej w Międzyzdrojach, rewitalizację zabytkowych kamienic w Szczecinie, a także zabytkowego domu wczasowego w Świnoujściu, podał bank.



"Tak szeroko zakrojona współpraca w ramach inicjatywy Jeremie w Zachodniopomorskiem, w tym w dwóch popularnych nadmorskich kurortach, jest dla BOŚ bardzo ważnym partnerstwem biznesowym. Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie naszego banku w realizacji swoich przedsięwzięć, które wykorzystując istniejący potencjał miejsc i zabytków wpisanych w krajobraz, pozytywnie wpływają na ich atrakcyjność biznesową, turystyczną i ekologiczną. Bank z pewnością będzie kontynuował i wspierał w przyszłości podobne inicjatywy" - powiedział prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie.



Dzięki umowie zawartej między Bankiem Ochrony Środowiska i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, inwestorzy realizujący projekty miejskie na Pomorzu Zachodnim w ramach inicjatywy Jeremie otrzymali preferencyjne pożyczki z okresem spłaty nawet do 17 lat, bez opłat związanych z ich udzieleniem i możliwością dwuletniej karencji w spłacie zobowiązania.



Aby uzyskać finansowanie, inwestycja musiała spełnić warunki określone w Zintegrowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich i pozytywnie "oddziaływać na sferę społeczną". Wszystkie działania realizowane są z poszanowaniem terenów zielonych i innych pro-ekologicznych zasad. Co istotne, na każdym etapie współpracy klienci mają zapewnione wsparcie inżynierów ekologów Banku Ochrony Środowiska, podano także.



Środkami Jeremie zarządza obecnie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest podmiotem wdrażającym. Przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy mają na celu przystosowanie zdegradowanych obszarów do nowych funkcji (edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych), a także do stworzenia nowych ośrodków kultury z elementami komercyjnymi. Celem Jeremie było wsparcie przede wszystkim tych firm, które rozpoczęły działalność gospodarczą i nie posiadały historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości, podsumowano.



Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.



(ISBnews)