WIG20 spadł na zamknięciu o 0,41 proc. do 2.380,68 pkt. Sześć z poprzednich siedmiu sesji zakończyło się zwyżką indeksu, który w tym czasie zyskał 7,8 proc.

"Ostatnie wzrosty WIG20 były szybkie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby przyszło lekkie odreagowanie" - powiedział Sebastian Trojanowski, specjalista ds. strategii inwestycyjnych z TMS Brokers.

"Na S&P 500 po pobiciu historycznych szczytów przyszło uspokojenie. Do tego trzeci dzień osłabia się lira, a to kładzie się cieniem na sentyment do rynków wschodzących" - dodał.

S&P 500 rośnie o 0,4 proc. W poniedziałek po zwyżce o 0,8 proc. indeks po raz pierwszy od stycznia ustanowił historyczne maksimum, jednak wtorkową sesję zakończył płasko.

mWIG40 spadł w środę o 0,12 proc. do 4.300,36 pkt., sWIG80 zwyżkował o 0,07 proc. do 12.749,68 pkt., a WIG poszedł w dół o 0,33 proc. do 61.225,82 pkt.

Obroty wyniosły 1,06 mld zł, z czego blisko 870 mln zł na spółkach z WIG20.

Najmocniej wśród blue chipów wzrósł Eurocash (o 8,7 proc.). Choć zysk netto grupy w II kwartale 2018 roku wyniósł 36,8 mln zł, o 20 proc. mniej od konsensusu, to analitycy pozytywnie oceniają te wyniki. Ich zdaniem, zysk netto był poniżej oczekiwań rynkowych z powodu wysokiej efektywnej stopy podatkowej, a zmiany w segmencie hurtu wprowadzone w 2017 roku zaczęły przynosić efekty.

W wywiadzie dla PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocash poinformował, że grupa oczekuje utrzymania w II półroczu dynamiki wzrostu w segmencie hurtu i dalszej presji na wyniki segmentu detalu z powodu integracji przejętych sklepów.

Akcje Eurocash zdrożały o 15,8 proc. od 17 sierpnia, kiedy spadły do najniższego poziomu od marca 2010 r.

Zniżkom w indeksie przewodził Tauron (spadek o 3,4 proc.). Kurs spółki na zamknięciu wyniósł 2 zł, wyrównując tym samym historyczne minimum ustanowione 24-25 maja 2018 r.

Po dwóch dniach lekkich spadków do zwyżek wrócił Lotos (o 1 proc.) poprawiając ustanowiony 24 sierpnia rekord. Czwartą wzrostową sesję zanotował Orlen, dzięki czemu kurs spółki znalazł się najwyżej od 7 lutego 2018 r.

Na szerokim rynku o 6 proc. spadł Medicalgorithmics. Producent urządzeń medycznych miał w II kwartale 2,4 mln zł, o 26 proc. mniej od konsensusu i blisko 70 proc. mniej niż przed rokiem. Konsensus rynkowy nie uwzględniał jednak 1,4 mln zł rezerwy obciążającej wyniki I półrocza. Kurs spółki jest najniższy od lipca 2013 r.

O 1,3 proc. zniżkował kurs Grupy Azoty, która podała, że strata netto w II kwartale wyniosła ostatecznie 48,3 mln zł i okazała się wyższa niż wcześniejsze szacunki. Notowania producenta nawozów poszły w dół w tym roku o blisko 50 proc.

Mocne wahania notował kurs notowanej na NewConnect spółki Creepy Jar. Akcje studia gier video w dniu premiery jego najnowszej gry "Green Hell" w szczytowym momencie rosły o blisko 16 proc., by pod koniec sesji zejść o prawie 9 proc. pod kreskę i zakończyć sesję spadkiem o 3,9 proc. Obroty przekroczyły 2,6 mln zł.