Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,23 proc. i wyniósł 26.124,57 pkt.

S&P 500 zyskał 0,57 proc. i wyniósł 2.914,04 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,99 proc., do 8.109,69 pkt.

Do liderów wzrostów na Nasdaq należały m.in. Apple, Amazon oraz Alphabet.

Akcje Amazona wzrosły ponad 3 proc. po podniesieniu ceny docelowej przez analityków Morgan Stanley, szacując wartość tej spółki na 1,2 biliona USD. W opinii Morgan Stanley, czynnikami, które będą zwiększać zyskowność Amazona są przychody z reklam, subskrypcji oraz biznesu chmur.

Alphabet, właściciel Googla, zyskał blisko 2 proc. również po podniesieniu ceny docelowej przez Morgan Stanley. W tym przypadku analitycy zwracają uwagę na Waymo, oddział firmy zajmujący się tworzeniem samochodu autonomicznego, który może przynieść duży wzrost zysków.

Na szerokim rynku wzrostom przewodził sektor technologiczny. Ze spółek IT najmocniej wyróżniał się HP (kurs w górę nawet o 4 proc.) po tym, jak spółka przedstawiła wyższe od oczekiwań wyniki za II kw. i podwyższyła prognozy.

Na Dow Jones Industrial wzrostom przewodziła Visa, a najmocniej spadał Walgreens.

Nawet 7,5 proc. zniżkowały walory Under Armour (UA). Dick’s Sporting Goods (sieć odzieżowa) poinformowała, że za słabymi wynikami sprzedaży w poprzednim kwartale stoją właśnie ubrania marki UA.

Do piątku uwaga inwestorów zwrócona będzie na negocjacjach handlowych między USA a Kanadą. We wtorek Ottawa przystąpiła do rozmów z Waszyngtonem nt. renegocjacji porozumienia handlowego NAFTA, po tym jak Amerykanie podpisali wstępne porozumienie z Meksykiem.

Minister spraw zagranicznych Kanady powiedziała w Waszyngtonie, że Kanada patrzy optymistycznie w kierunku rozmów handlowych w tym tygodniu i jest zachęcona postępami w negocjacjach z USA jakie poczynił Meksyk.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin wyraził nadzieję, że USA do końca tygodnia zawrą z Kanadą porozumienie.

Z danych makro pozytywne zaskoczenie przyniósł drugi odczyt PKB USA za drugi kwartał 2018 r. - dynamika wzrostu została zrewidowana w górę o 0,1 pkt. proc. do 4,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk, powyżej oczekiwanych +4,0 proc. w I kw. Rynek spodziewa się, że w całym 2018 r. PKB USA wzrośnie o 2,9 proc. rdr.

Kolejne oznaki spowolnienia widać na rynku nieruchomości. Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w lipcu przez Amerykanów, spadła o 0,7 proc. mdm - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami. Oczekiwano +0,3 proc.

Wcześniej w sierpniu podano, że ceny domów w 20 miastach śledzonych przez indeks S&P/Case-Shiller wzrosły w czerwcu najsłabiej od niemal 2 lat. Z kolei na rynku pierwotnym i wtórnym sprzedaż domów spadła, odpowiednio, na 9-miesięczne i 2-letnie minima.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,25 proc., niemiecki DAX zyskał 0,27 proc., brytyjski FTSE stracił 0,71 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował 0,30 proc.

Na rynku walutowym uwagę przykuło popołudniowe umocnienie funta szterlinga. Kurs GBP/USD rósł o 1 proc. do 1,30 (najwyżej od początku sierpnia), po wypowiedzi głównego negocjatora UE ds. Brexitu Michela Barniera.

Polityk zapowiedział, że UE zaoferuje umowę partnerską w niespotykanym do tej pory kształcie.

"Jesteśmy gotowi do zaoferowania Wielkiej Brytanii takiego partnerstwa, jakiego nigdy wcześniej nie było z państwem trzecim" - powiedział Barnier. Zaznaczył jednocześnie, że Bruskela nie pozwoli na osłabienie jednolitego rynku Wspólnoty.

Kwotowanie EUR/USD zniżkowało pierwszy raz od czterech sesji - o 0,2 proc. do 1,169. USD/JPY szedł w górę o 0,5 proc. do 111,7.

Nowe historyczne minima względem dolara wyznaczyło w środę argentyńskie peso.

Argentyna zwróciła się do MFW o przyspieszenie wypłaty środków w ramach wartego 50 mld USD programu pomocowego - poinformował w środę prezydent kraju Mauricio Macri. Polityk nie powiedział o jaką kwotę zawnioskowano. Pierwsza transza pomocy opiewała na 15 mld USD, a kolejna (3 mld USD) miała wpłynąć do kasy państwa we wrześniu.

Turecka lira traci do dolara trzecią sesję z rzędu – 2,2 proc. do 6,43/USD. Minister skarbu i finansów Turcji ponownie obiecał w środę redukcję dwucyfrowej inflacji oraz zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących. (PAP Biznes)