Źródło: PAP

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, w sierpniu br. spadł o 0,3 pkt. w stosunku do poprzedniego miesiąca do 167,4 pkt., co wskazuje na nieuchronność spowolnienia rozwoju gospodarczego - podało BIEC.