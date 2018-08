Hawe Telekom zrealizuje dla NASK budowę części Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK) podpisały umowę na dostawę pięciu łączy transmisji danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), podała spółka. W ramach współpracy Hawe Telekom dostarczy łącza do Ełku, Gorzowa Wielkopolskiego, Konina, Olsztyna i Poznania, co stanowi 20% łączy objętych postępowaniem przetargowym.

"Usługi dla NASK na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostaną zrealizowane w oparciu o naszą własną ogólnopolską magistralę światłowodową. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spółka zakończyła liczne inwestycje, w tym wdrożenie systemu DWDM oraz wymianę kilku tysięcy km światłowodów, co zwiększyło nasze możliwości w zakresie świadczonych usług. Zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego, każde łącze zrealizowane zostanie jako VLAN MetroEthernet. Jest nam bardzo miło powitać NASK w gronie naszych klientów" - powiedział wiceprezes Hawe Telekom Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.

Budowa części Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla NASK to nie jedyne w ostatnim czasie projekty realizowane przez Hawe Telekom. W czerwcu 2018 roku spółka kontynuując ekspansję swojej sieci międzynarodowej, otworzyła węzeł w Amsterdamie. Uruchomienie punktu dostępowego sieci Hawe Telekom w Amsterdamie był kolejnym krokiem w realizacji strategii zdobycia pozycji lidera na rynku hurtowego tranzytu międzynarodowego. Wcześniej, w marcu tego roku spółka uruchomiła również punkt dostępowy swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej we Frankfurcie nad Menem (DECIX). Obie inwestycje będą stanowiły dla Hawe Telekom szansę na dalszy rozwój działalności na rynkach międzynarodowych, pozyskanie kolejnych nowych klientów i zwiększenie wolumenu sprzedaży, przypomniano.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

(ISBnews)