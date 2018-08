Vigo System uważa cel 40 mln zł przychodów w br. za możliwy do zrealizowania



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Osiągnięcie przez Vigo System celu 40 mln zł przychodów w 2018 r. jest możliwe do zrealizowania, poinformował prezes Adam Piotrowski.

"Celem na 2018 r. jest ponad 30% wzrost sprzedaży r/r i sięgnięcie 40 mln zł przychodów, przy zachowaniu niezmiennie atrakcyjnych marż. To ambitny, ale możliwy do zrealizowania plan. Zakładając utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży do kluczowych klientów, zgodną z planem realizację zleceń dla nowych klientów oraz finalizację zamówieniami prowadzonych z potencjalnymi klientami rozmów o współpracy, mamy potencjał, by osiągnąć tegoroczny cel sprzedażowy" - powiedział Piotrowski, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2018 r. przychody ze sprzedaży Vigo System sięgnęły 18,86 mln zł wobec 14,86 mln zł rok wcześniej.

W opublikowanej w maju br. strategii spółka założyła wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 40 mln zł w 2018 roku oraz 80 mln zł w 2020 roku.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)