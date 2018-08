BGŻ BNP Paribas podtrzymuje: Finalizacja przejęcia części Raiffeisen BP w IV kw.



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas liczy na uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i finalizację przejęcia podstawowej działalności bankową Raiffeisen Bank Polska (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów w IV kwartale br., poinformował prezes Przemek Gdański.

"Jeśli chodzi o przejęcie Raiffeisena - ten proces się toczy i wszystko idzie zgodnie z planem. Następny krok to decyzja Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i spodziewamy się jej w IV kw. br." - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Dodał, że finalizacja transakcji planowana jest nadal na IV kw. 2018 r., po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych.

"Kolejny krok to rebranding Raiffeisena, który planujemy na wiosnę 2019 r." - powiedział też prezes.

Gdański podtrzymał też, że fuzja operacyjna ma zostać przeprowadzona w 2019 r.

Wcześniej w sierpniu walne zgromadzenia obu banków przyjęły plan podziału RBPL.

10 kwietnia 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas SA zawarł z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA umowę w sprawie nabycia przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe i niemieszkaniowe udzielone przez RBPL, innych ekspozycji kredytowych, jak również wszelkich stosunków prawnych pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji, zarządzanymi do listopada 2017 r. przez FinCrea TFI S.A.) w drodze podziału RBPL przez wydzielenie działalności podstawowej.

Umowa transakcyjna przewiduje, że BGŻ BNP Paribas nabędzie Podstawową Działalność RBPL o zagwarantowanym kapitale podstawowym Tier 1 wynoszącym 3 400 mln zł za uzgodnioną cenę równą 3 250 mln zł, włączając płatny z góry dodatek w wysokości 50 mln zł na poczet digitalizacyjnych projektów inwestycyjnych, które mają zostać zrealizowane w okresie od daty podpisania umowy transakcyjnej do dnia podziału, przypomniał bank w raporcie półrocznym.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)