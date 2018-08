"Dynamika w produktach jest cały czas rosnąca. Biznes idzie mocno do przodu. Dotychczas mieliśmy 800-900 mln zł sprzedaży kredytów gotówkowych. Chcemy dowieść ponad 1 mld zł sprzedaży w tym roku. Dla nas poprawia to wynik finansowy. Hipoteka, kredyty firmowe, ubezpieczenia także oczekujemy rosnących poziomów sprzedaży" - powiedziała Tomicka-Zawora podczas konferencji prasowej.



Wśród optymalizacji, jakie zarząd Open Finance realizuje w tym roku prezes wymieniła m.in. redukcję kosztów czynszowych, co ma mieć "dalszy zdecydowany wpływ na bazę kosztową", a także zmiany na poziomie kadry zarządzanej liniami sprzedażowymi i marketingowymi.



"Ściągam kompetencje większej efektywności, lepszego zarządzania kompetencjami, znajomością technologii. Wcześniej działaliśmy tradycyjnie, a teraz równolegle musimy realizować procesy technologiczne. Trochę się zatrzymaliśmy, teraz nadganiamy, myślę, że skutecznie" - dodała prezes.



Według jej słów, efekty cięcia kosztów pojawią się w czasie, a w 2019 roku można oczekiwać efektu rzędu ok. 2 mln zł.

Jak podano, Home Broker pracuje nad poprawą efektywności (spółka miała stratę netto po I półr.), aby być przygotowany na sytuację, kiedy deweloperzy mieszkaniowi wrócą do pośredników. Obecnie trwają w tej spółce procesy "przeskalowania", redukowania bazy kosztowej i dostosowania systemu prowizyjnego. Tegoroczny cel to "ruszenie firmy przychodowo, co ma ją zbilansować". Home Broker liczy na pozytywne efekty w 2019r. przy sprzyjającej sytuacji rynkowej. Przyszły rok ma być "strategiczny" dla Home Broker.



Z kolei Tomasz Chwiejczak, reprezentujący Open Brokers, dodał, że celem w ubezpieczeniach jest zwiększenie poziomu sprzedaży polis do 5 tys. miesięcznie z 4,3 tys. miesięcznie w I półr.



Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.



(ISBnews)