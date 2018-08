PZU podtrzymuje cel 100 mln zł synergii ze współpracy z bankami grupy w 2020 r.



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował już poziom 30 mln zł synergii kosztowych ze współpracy z bankami w Grupie PZU i ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia jednego z celów zawartych w strategii, tj. 100 mln zł takich synergii w 2020 roku, wynika z wypowiedzi prezesa PZU Pawła Surówki.

"Jesteśmy na dobrej drodze, by uzyskać 100 mln zł synergii kosztowych ze współpracy z bankami w perspektywie strategii do 2020 roku, dziś pokazujemy już 30 mln zł" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował, że współpraca z bankami z grupy rozwija się.

"Poszerzamy paletę produktową, która nas łączy. Na półkach banków można odnaleźć ubezpieczenia Wojadżer albo PZU Dom. W Alior Banku można skorzystać z ubezpieczeń oferowanych przez Link 4. My sami w niektórych oddziałach sprzedajemy aktywnie Konto Przekorzystne, które m.in. oferuje zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne" - powiedział Surówka.

Prezes poinformował, że grupa PZU w przyszłym miesiącu ogłosi nową inicjatywę związaną z TFI.

"We wrześniu ogłosimy start naszej nowej platformy i myślimy, że doprowadzi do to dużej zmiany jakościowej w obszarze inwestycyjnym na rynku" - podkreślił.

Jednym z tych fundamentów strategii gru[py PZU jest współpraca z Alior Bankiem i Pekao, w ramach której Grupa PZU liczy na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i życiowych PZU w modelu bancassurance klientom banków grupy - celem na 2020 r. jest 1 mld zł składki z tego tytułu oraz 1 mln klientów pozyskanych dla banków w Grupie PZU. Z kolei realizacja synergii w obszarach zakupów, IT i nieruchomości ma przynieść w tym okresie redukcję kosztów o 100 mln zł.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)