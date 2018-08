PGNiG zakończy ruch próbny w EC Zofiówka 15 września



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończy ruch próbny w Elektrociepłowni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju 15 września br., poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Kończymy inwestycje w elektrociepłownię w Jastrzębiu-Zdroju. Zakończymy ruch próbny 15 września" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

"Jest to pierwsza inwestycja, którą w kadencji tego zarządu kończymy z powodzeniem i w granicach budżetu" - dodał prezes.

Całkowity capex na tę inwestycję wyniósł 530 mln zł.

"Zakończenie budowy bloku w EC Zofiówka jest planowane na II półrocze 2018 r. Zaawansowanie rzeczowe projektu wynosi ok. 98%. Kluczowe zadania, które były realizowane, to prace rozruchowe poszczególnych urządzeń i instalacji bloku oraz roboty wykończeniowe i ostatnie prace montażowe. W ramach prowadzonego rozruchu trwał ruch ciągły bloku, w trakcie którego energia elektryczna była produkowana i dostarczana do krajowego systemu przez całą dobę. Wykonano wszystkie testy przewidziane w Ruchu Regulacyjnym, w tym przeprowadzono 72-godzinny test niezawodnej pracy bloku. Na dzień przekazania sprawozdania próby i testy przewidziane w ramach Ruchu Regulacyjnego zostały zakończone. Ponadto w zakładzie EC Zofiówka trwały prace nad dostosowaniem majątku wytwórczego do wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji Best Available Techniques (BAT) oraz dyrektywy Medium Combustion Plant" - podała spółka w raporcie półrocznym.

Woźniak wskazał też, że inwestycja w Elektrociepłownię Stalowa Wola realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

"We wrześniu ostatecznie zakończona będzie sprawa arbitrażu z firmą Abener. Nowy harmonogram jest w całości realizowany i w grudniu 2019 roku elektrociepłownia ma stanąć do ruchu" - powiedział prezes.

Dodał, że kolejną istotną realizowaną przez spółkę inwestycją jest nowa maszyna do wierceń głębokich.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)