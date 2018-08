Grupa Azoty i AdVentures będą poszukiwać zagranicznych startupów



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała umowę o współpracy z akceleratorem w programie Poland Prize by AdVentures i od września zespół akceleratora rozpocznie poszukiwania biznesowych szans w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej, podała spółka.

"Najważniejsze światowe huby, takie jak Dolina Krzemowa czy Tel Aviv, przyciągają biznesowe talenty z całego globu. Korzyści z tej startupowej migracji odnoszą gospodarki ich krajów. Zróżnicowane kulturowo środowisko to nowe pomysły, inne punkty widzenia, inne podejście do rozwiązywania problemów, czy do samego biznesu. To sprzyja powstawaniu innowacji, a tylko innowacje mogą pozwolić nam - Grupie Azoty, a także całej polskiej gospodarce konkurować na globalnym rynku" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski, cytowany w komunikacie.

Poland Prize inicjatywa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która ma przyciągnąć do Polski zagraniczne startupy.

"To, co wyróżnia Poland Prize by AdVentures to współpraca z dużym biznesem, dzięki której akcelerowane startupy będą miały realną szansę na szybkie wdrożenie swoich technologii. Wspólnie z Grupą Azoty będziemy poszukiwać startupów działających w branżach: chemia, biotechnologia, elektromobilność (w tym rozwiązania wodorowe), nowe materiały (nanotechnologie), czy technologie kosmiczne (rozwiązania satelitarne). W obszarze naszych głównych zainteresowań znajdują się startupy z dowolnego miejsca na świecie, a scouting najbardziej intensywnie będziemy prowadzić w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Kazachstanie i Izraelu" - powiedział prezes AdVentures Greg Banas, cytowany w komunikacie.

Od września br. zespoły odwiedzą kraje bałtyckie, Białoruś, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i Węgry. Pojawią się też na Bałkanach, w Czechach i na Słowacji w poszukiwaniu zagranicznych start-upów. AdVentures zamierza zaprosić do Polski wyróżniających się 20 startupów.

"Będziemy poszukiwać potencjalnych jednorożców - firm, które w szybkim czasie osiągną wartość miliarda dolarów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała nam na ten cel 5 mln zł. Ale środki na start to nie wszystko. Aby jeszcze lepiej zintegrować zagraniczne zespoły podjęliśmy współprace z polskim biznesowym gigantem - Grupą Azoty, która żywo jest zainteresowana wdrażaniem innowacji w swojej organizacji - powiedział Banas.

Pilotaż Poland Prize jest realizowany w ramach rządowego programu wspierającego rozwój startupów "Start in Poland", który dąży do wykreowania Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowej, w którym można zakładać i rozwijać startupy. Z programu Poland Prize korzyści uzyskają nie tylko startupy, ale również wpłynie on na rozwój różnych sektorów polskiej gospodarki, zwłaszcza w zakresie innowacji i nowych technologii.

AdVentures od 2010 r. zajmuje się wsparciem w rozwoju startupów i spinoffów, badaniami rynku, oceną ryzyka, przygotowaniem prognoz finansowych. Przygotowuj programy inkubacyjne i akceleracyjne (ze środków publicznych jak e-Pionier czy Scale Up, środków Urzędu Miasta, środków wojewódzkich, a także prywatnych). Obsługuje fundusze VC oraz korporacje w procesach scoutingu startupów oraz realizacji procesów wdrożeniowych.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

