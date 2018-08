"Zgodnie z planem przygotowań sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej pod kierunkiem dowódcy marynarki wojennej admirała Władimira Korolowa w dniach od 1 do 8 września roku 2018 na Morzu Śródziemnym zostaną przeprowadzone ćwiczenia na dużą skalę grupy sił marynarki wojennej i sił powietrzno-kosmicznych Rosji" - poinformował rosyjski resort obrony.

Objaśniono, że planowane jest użycie w manewrach ponad 25 okrętów i jednostek pomocniczych, w tym krążownika rakietowego Marszał Ustinow. "W międzynarodowej przestrzeni powietrznej do zadań ćwiczebnych przystąpi około 30 samolotów, w tym bombowce strategiczne Tu-160, samoloty dalekiego rozpoznania, wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych Tu-142MK i Ił-38, myśliwce Su-33 i samoloty wielozadaniowe Su-30SM" - informuje ministerstwo obrony Rosji.

Agencja Retuers zaznacza, że do ćwiczeń rosyjskiej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym dochodzi w czasie napięć między Rosją a Zachodem w związku z syryjską prowincją Idlib. To ostatnia duża enklawa pod kontrolą dżihadystów i sił rebelianckich, a - jak podały w środę źródła zbliżone do władz w Damaszku - syryjskie siły rządowe przygotowują się do ofensywy na tę prowincję.

W poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że USA przygotowują się do przeprowadzenia ataku rakietowego na syryjskie siły rządowe oraz, że USA wzmacniają swe zdolności uderzeniowe na Bliskim Wschodzie. Ambasador Rosji w USA generał Anatolij Antonow przekazał, że w tym tygodniu poinformował przedstawicieli władz amerykańskich o zaniepokojeniu Moskwy przygotowywaniem przez Waszyngton nowych ataków na Syrię. Ostrzegł przed "bezpodstawną i nielegalną agresją" na ten kraj.

